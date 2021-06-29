27
o
بيروت
27
o
طرابلس
23
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
28
o
زحلة
26
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
ابتكار "أول جهاز من نوعه في العالم" لإنقاص الوزن (فيديو)
Lebanon 24
29-06-2021
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكن فريق مشترك من الباحثين النيوزيلنديين والخبراء البريطانيين من صنع جهاز لإنقاص الوزن في حملة لمكافحة السمنة وزيادة الوزن.
فبحسب ما نشرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فإن الجهاز المعروف باسم "DentalSlim Diet Control"، هو عبارة عن قفل مغناطيسي صغير للغاية يتم تثبيته على الأسنان العلوية والسفلية للمريض.
ويسمح هذا الجهاز لمستخدمه بفتح فمه بنحو 2 ملم فقط، مما يجبره على نظام غذائي يعتمد على السوائل، إلا أنه لا يضايق في عملية التنفس أو التحدث.
وبحسب الصحيفة، فإن عددا من المشاركين باختبار الجهاز خسروا 6.36 كيلوغرام من وزنهم كمعدل وسطي خلال أسبوعين.
ووصف البروفيسور بول برونتون، كبير الباحثين في جامعة أوتاغو للعلوم الصحية، استخدام الجهاز بالطريقة الفعالة والآمنة، مضيفًا بأن العائق الرئيسي أمام الأشخاص لإنقاص الوزن بنجاح هو الامتثال، وهذا الجهاز سيساعدهم على إنشاء عادات جديدة، مما يسمح لهم بالتقيد بنظام غذائي منخفض السعرات الحرارية لفترة من الوقت.
ويقول القائمون على الاختراع الجديد إن ما يميزه عن تلك العمليات الآنفة الذكر أنه بإمكان مستخدميه التعامل معه بأريحية وفكه كل ثلاثة أسابيع لأخذ راحة من النظام الغذائي الذي كانوا يسيرون عليه قبل تركيبه مرة أخرى.
الأكثر قراءة
بقرادونيان لـ "لبنان 24": مقبلون على وجود أجنبي في لبنان وعهد عون قد ينتهي بخيبة أمل كبيرة
Lebanon 24
بقرادونيان لـ "لبنان 24": مقبلون على وجود أجنبي في لبنان وعهد عون قد ينتهي بخيبة أمل كبيرة
05:30 | 2021-06-29
29/06/2021 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار إلى اللبنانيين بشأن الكهرباء.. ساعات التغذية ستزداد
Lebanon 24
خبرٌ سار إلى اللبنانيين بشأن الكهرباء.. ساعات التغذية ستزداد
13:23 | 2021-06-29
29/06/2021 01:23:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الجدول المنتظر للمحروقات صدر.. هكذا أصبحت الأسعار بعد ارتفاعها
Lebanon 24
الجدول المنتظر للمحروقات صدر.. هكذا أصبحت الأسعار بعد ارتفاعها
00:13 | 2021-06-29
29/06/2021 12:13:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أول ظهور علني لجيسيكا عازار مع زوجها محمد صوفان.. شاهدوا صور الثنائي الذي أثار الجدل
Lebanon 24
أول ظهور علني لجيسيكا عازار مع زوجها محمد صوفان.. شاهدوا صور الثنائي الذي أثار الجدل
04:00 | 2021-06-29
29/06/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض إلى ما دون الـ 17 ألف ليرة.. إليكم تسعيرة السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار ينخفض إلى ما دون الـ 17 ألف ليرة.. إليكم تسعيرة السوق الموازية
02:20 | 2021-06-29
29/06/2021 02:20:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في صحة
14:00 | 2021-06-29
عادة يومية بسيطة لتقليل دهون البطن
11:00 | 2021-06-29
لأكثر من 4 أشهر قد تدوم أعراض كورونا
09:31 | 2021-06-29
سلالة "لامدا" من كورونا.. عالم فيروسات يكشف: ستحل محل "الدلتا"
09:00 | 2021-06-29
هذا ما تشير اليه فصيلة دمك
07:00 | 2021-06-29
هذا ما يحدث لرقبتك عندما لا تغير وسادتك
06:31 | 2021-06-29
بشرى سارة.. هذه اللقاحات توفر مناعة ضد كورونا لسنوات
فيديو
فيديو مؤلم.. شابان اعتديا على امرأة بالضرب وطرحاها أرضا!
Lebanon 24
فيديو مؤلم.. شابان اعتديا على امرأة بالضرب وطرحاها أرضا!
08:22 | 2021-06-29
30/06/2021 00:44:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطيم محطة محروقات في المحمّرة (فيديو)
Lebanon 24
تحطيم محطة محروقات في المحمّرة (فيديو)
17:23 | 2021-06-28
30/06/2021 00:44:50
Lebanon 24
Lebanon 24
موقف طريف.. تمساح يساعد طيورا على عبور الطريق أمام السيارات! (فيديو)
Lebanon 24
موقف طريف.. تمساح يساعد طيورا على عبور الطريق أمام السيارات! (فيديو)
11:00 | 2021-06-28
30/06/2021 00:44:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
بريد إلكتروني غير صالح
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact