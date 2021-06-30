صحة

الفاصوليا المعلبة.. هل هي صحية مثل المجففة؟

Lebanon 24
30-06-2021 | 19:00
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تنتمي الفاصوليا إلى عائلة البقوليات، وهي غذاء لذيذ ومصدر مهم للبروتين النباتي والحديد وحمض الفوليك. لكن هل الفاصوليا المعلبة لها الفوائد ذاتها التي في الفاصوليا المجففة؟

في تقرير نشره موقع "هيلث لاين" الأميركي، تقول الكاتبة أمبر تشارلز إن الكثير من الناس لا يعرفون الفوائد الصحية للفاصوليا المعلبة، وقد يعتقد البعض أنها أقل قيمة من الناحية الغذائية، أو أنها ضارة مقارنة بالفاصوليا المجففة.

كيف يتم صنعها؟
يتم ترطيب الفاصوليا المجففة أولا بالماء الساخن عند حرارة تتراوح بين 167 و185 درجة فهرنهايت (75-85 درجة مئوية) وتقتل هذه العملية أي كائنات دقيقة على سطح الحبوب. بعد ذلك، تتم معالجتها وإضافة بعض المواد الغذائية، بما في ذلك الملح، وتعبئتها تحت ضغط وحرارة مرتفعين.

وأظهرت الدراسات أن التعليب يقلل من محتوى البوليفينول في الفاصوليا، وهي مركبات نباتية مفيدة توجد بالفاصوليا ولها فوائد وقائية. ويغير التعليب أيضا من وزن ولون بعض حبات الفاصوليا، وقد يقلل بشكل طفيف من محتواها من البروتين.


إيجابيات الفاصوليا المعلبة
بالمقارنة مع بدائلها المجففة، تعد الفاصوليا المعلبة سهلة التحضير ولها عمر تخزين طويل، كما أنها غير مكلفة.

وعلى عكس الفاصوليا المجففة التي تحتاج إلى نقعها في الماء وقتا طويلا قبل أن تصبح جاهزة، فإن الفاصوليا المعلبة المطبوخة مسبقا تجعلك تكسب الكثير من الوقت.

السلبيات المحتملة للفاصوليا المعلبة
النترات والنتريت مواد حافظة تستخدم في الأطعمة المعلبة ومنها الفاصوليا المعلبة. قد يؤدي تناول كميات كبيرة منها إلى مشاكل صحية، فالاستهلاك المفرط للنترات والنتريت من شأنه أن يعطل تدفق الدم والأكسجين في الجسم.

مع ذلك، تعد هذه المركبات آمنة عندما توضع بكميات صغيرة.

وقد تحتوي الفاصوليا المعلبة على الكثير من الملح، والذي يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة منه إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى والسكتة الدماغية.

وتوصي الإرشادات الغذائية في الولايات المتحدة بالحد من الكميات اليومية للصوديوم إلى 2300 ملليغرام، وهو ما يعادل ملعقة صغيرة من الملح. وإذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب، يجب ألا تتجاوز هذه الكمية 1500 ملليغرام يوميا. في الواقع، يمكن أن تحتوي علبة الفاصوليا المعلبة الواحدة على ما يصل إلى 25% من الاستهلاك اليومي الموصى به من الملح (أي 570 ملليغراما).
المصدر: أ.ف.ب - الجزيرة
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