صحة

في 90 دقيقة.. كمامة تشخص الإصابة بفيروس كورونا

Lebanon 24
30-06-2021 | 10:36
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طور علماء أميركيون كمامة للوجه يمكنها اكتشاف فيروس كورونا عن طريق اختبار تنفس الشخص، وذلك خلال 90 دقيقة فقط.

فقد أكد العلماء التابعون لجامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن الكمامة تحتوي على مستشعرات داخلية يمكنها رصد جزيئات فيروس كورونا في أنفاس الأشخاص، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتحتوي الكمامة على مكونات داخلها، قادرة عند تفعيلها، على استشعار جزيئات فيروس كورونا، ومعرفة إن كان الشخص مصاباً بالفيروس أو لا.

إلى ذلك، على الشخص التنفس بالكمامة لمدة 15-30 دقيقة، ومن ثم تظهر نتيجة اختبار كورونا على شريط موضوع على الكمامة بعد 90 دقيقة، حيث يتغير لون هذا الشريط في حال إصابة الشخص بالفيروس.

من جهته، قال الدكتور بيتر نجوين، عالم أبحاث في جامعة هارفارد، والذي شارك في تطوير هذه الكمامة "إن ابتكارنا الجديد يتميز بالدقة والسرعة والتكلفة المنخفضة".

وأشار نجوين إلى أن فريقه يقوم في الوقت الحالي أيضاً بتطوير جهاز يمكن أن يسمح بإرسال نتائج الاختبارات على الفور إلى الهاتف الذكي الخاص بالأشخاص.
نتائج دقيقة

ويعتقد الباحثون أيضاً أنه يمكن غرس هذه التقنية في معاطف الأطباء لاكتشاف احتمال تعرضهم للفيروسات.

كذلك، تعد هذه الكمامة أول اختبار يكشف نتائج لفيروس كورونا بدقة مثل الاختبار التقليدي (PCR)، ولكن في درجة حرارة الغرفة.

كما، قام الباحثون باختبار كيفية دمج هذا النوع من التكنولوجيا في الملابس.

يذكر أن العديد من الباحثين حول العالم أمضوا العام الماضي، في العمل على تطوير طرق أبسط وأكثر كفاءة لاختبار فيروس كورونا وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.
المصدر: العربية
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