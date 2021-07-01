الشوكولا لا تزيد وزنك بل تحرق الدهون

فوائد غير متوقعة تساعد جسمك على حرق الدهون، بهذه الكلمات افتتحت دراسة أميركية جديدة كلامها عن أن مزايا تناول وجبة خفيفة تحتوي على بعض المواد السكرية أثناء الإفطار.فقد قدم باحثون في مدينة بوسطن في ولاية ماساتشوستس، كمية تعادل 100 غرام من شوكولا الحليب لـ 19 امرأة بعد ساعة واحدة من الاستيقاظ وساعة واحدة قبل وقت النوم.واكتشف فريق البحث فجأة، أن تناول شوكولا الحليب في الصباح أو الليل لم يؤدِ إلى زيادة الوزن، بل لعبت الشوكولا على الأرجح دوراً مثبطاً للشهية.كما اعتبرت تناول شوكولا الحليب خلال ساعات الصباح يساعد على حرق الدهون وتقليل مستويات السكر في الدم، وذلك وفقاً لما نشرته الدراسة التي نقلها موقع "ديلي ميل" البريطاني.مادة كيميائية مفيدةووفق المقال، فإن سبب هذه العملية الغريبة يعود إلى وجود مادة كيميائية مفيدة يطلق عليها اسم "الفلافانول" وهي مادة موجودة بشكل طبيعي في الكاكاو، وهي تزيد من أكسدة الدهون.كما أكد الباحثون عزمهم على التوسع بالأبحاث بهدف التأكد من مطابقة النتائج على الرجال والنساء، وذلك على الرغم من أن الدراسة مطبقة فقط على عدد محدود من النساء بعد انقطاع الطمث.نتائج صادمةبدورها، كشفت مؤلفة الدراسة، مارتا جاراوليت، المدرسة في جامعة مورسيا: "لم يكتسب متطوعونا وزناً على الرغم من زيادة السعرات الحرارية التي يتناولونها، تظهر نتائجنا أن الشوكولا قللت من استهلاك الطاقة، بما يتفق مع الانخفاض الملحوظ في الجوع والشهية والرغبة في تناول الحلويات كما هو موضح في الدراسات السابقة".يذكر أن نتائج الدراسة اعتبرت صادمة لأنها استخدمت شوكولا الحليب، الشهيرة بمساهمتها بزيادة الوزن بسبب احتوائها على نسب عالية من الدهون والسكر والسعرات الحرارية.