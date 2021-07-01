أطعمة لن تشعرك بالشبع أبداً.. ما هي؟

نشعر بعد تناول بعض الأغذية بالشبع بسرعة، مثل الأغذية الغنية بالبروتينات، لكن بعض الأغذية يزيد الشهية ويشعرنا بالجوع عوض الشبع، لذلك يُفضّل أن نبعدها نهائيا عن أطباقنا. ويعود السبب وفق تقرير لصحيفة لوفيغارو الفرنسية إلى مؤشر السكر المرتفع في هذه الأغذية، إذ ترفع بسرعة معدل السكر في الدم، لكنه ينخفض بسرعة كذلك بعدها، فنشعر بالجوع بعد فترة قصيرة من تناول الغذاء أو العشاء، لكن افتقار هذه الاغذية للعناصر الغذائية الأساسية يؤدي أيضا للشعور بالجوع. فيما يلي أشهر الأطعمة التي لن تشبع إن تناولتها طيلة اليوم:1 - السوشي: يتكون السوشي أساسا من الأرز الأبيض، لذلك فإن مؤشر السكر لهذا النوع من الطعام مرتفع، وينصح الخبراء، عشاق المطبخ الياباني بتناول شوربة ميزو أو طبق الساشيمي الغني بالبروتينات للشعور بالشبع بدلا من السوشي.2 - عصير الفواكه: حين نعصر الفواكه فنحن نتخلص من كل الألياف وقطع الفواكه وما يتبقى في العصارة هو السكريات التي ترفع نسبة السكر في الدم، كما يحرمنا العصير من عملية المضغ التي تعتبر أساسية في استكمال الشعور بالشبع.3 - الحبوب المصنعة: غالبا ما تغمر هذه الحبوب المصنعة في مشتقات الحليب، وأثناء تصنيعها يضاف لها السكر والمواد الدهنية او الشكولاتة، لذلك يفضل تناول دقيق الشوفان او نخالة الشوفان بسبب ارتفاع نسبة الالياف في تركيبتهما، ويمكن إضافة حليب الشكولاتة او سموثي بدل تناول هذه الحبوب المصنعة والجاهزة في مشتقات الحليب.4 - البرغر: غالبا ما يكون البرغر حلوا جدا بسبب الصلصات التي تضاف له. سنشعر في البداية بالشبع بسبب المواد الدهنية والخبز وبروتينات اللحم، لكن متى تم هضم الوجبة على مستوى المعدة، فسنشعر بالجوع بسرعة. ويستحسن إعداد البرغر في المنزل وتناوله مع الخضار مع تجنب الصلصات الحلوة، كما يفضل استخدام اللحوم الخفيفة مثل لحوم الدواجن.5 - الخبز الأبيض: يتناول البعض 4 قطع من الخبز الأبيض مع الزبدة أو المربى صباحا، لكنهم يرغبون في تناول قطعة حلويات أخرى بعد ساعة واحدة فقط من الوجبة الأولى، وهذا يعود لأن الخبز الأبيض مصنوع من الطحين المكرر الذي يتميز بمؤشر السكر المرتفع. بالطبع لا يمكن الامتناع نهائيا عن تناول الخبر الأبيض، لكن ينصح الخبراء بتناول الخبز الكامل بين الفينة والأخرى.