بين البيض الأبيض والبني... أيهما نختار؟

أيهما أفضل البيض الأبيض أم البني؟ وهل هناك فرق في المغذيات بين النوعين؟ وأيهما أفضل طعما؟ وهل البيض المخصب أحسن تغذية؟ الإجابات وأكثر في هذا التقرير الشامل.



أيهما أفضل البيض الأبيض أم البني؟



وفقا لمدرسة "هارفارد تي إتش تشان" (Harvard T.H. Chan) للصحة العامة، فإن البيض البني ليس مغذيا أكثر من البيض الأبيض.



هل هناك علاقة بين لون صفار البيض (المح) والقيمة الغذائية؟

وفقا لمدرسة هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة، فإن لون الصفار لا يعكس أيضا القيمة الغذائية، ولكنه يدل فقط على نوع علف الدواجن.



هل البيض المخصب أحسن تغذية من غير المخصب؟





إذا كان البيض مخصبا وتم اكتشاف تطور الخلايا أثناء تعليب البيض، فإنه يتم التخلص منه.





ما أهم عامل يؤثر على المغذيات في البيضة؟ وفقا لمدرسة هارفارد، لا توجد فروق غذائية بين البيض المخصب والبيض غير المخصب. معظم البيض المباع اليوم عقيم، فدجاج البيض لا تتم تربيته مع الديكة.إذا كان البيض مخصبا وتم اكتشاف تطور الخلايا أثناء تعليب البيض، فإنه يتم التخلص منه.

الجواب هو حجم البيضة، وذلك بغض النظر عن لونها. فمثلا البيضة الكبيرة تحتوي على 90 سعرا حراريا و8 غرامات من البروتين، بينما تحتوي البيضة المتوسطة الحجم على 60 سعرا حراريا و6 غرامات من البروتين.



هناك عوامل أخرى قد تلعب دورا، فمثلا أشارت دراسة إلى أن بيض الدجاج الذي يسمح له بالتجول في الخارج يحتوي على نسبة أعلى من فيتامين "دي" (D) بسبب تعرض الدجاج لأشعة الشمس.



أيهما طعمه أفضل؟



لا يوجد دليل يشير إلى أن مذاق البيض الأبيض أفضل من البني أو العكس، والأمر يرجع إلى التفضيل الشخصي.