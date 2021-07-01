صحة

الصين تقضي على الملاريا

Lebanon 24
01-07-2021 | 11:00
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أعلنت منظمة الصحّة العالمية، الأربعاء، أن الصين نجحت في القضاء على الملاريا بعدما خاضت على مدى العقود السبعة الماضية حرباً ضدّ هذا المرض الذي ينقله البعوض والذي أودى في 2019 بحياة أكثر من 400 ألف شخص، غالبيتهم العظمى في إفريقيا.

إلى ذلك، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس "نهنّئ الشعب الصيني على تخليص البلاد من الملاريا"، مشيراً إلى أن "الصين تنضمّ إلى العدد المتزايد من الدول التي تظهر أنّ مستقبلًا خالياً من الملاريا هو هدف من الممكن تحقيقه".

والصين التي كانت تسجّل في أربعينيات القرن الماضي 30 مليون إصابة بالملاريا سنوياً، لم تسجّل أيّ إصابة محليّة بالمرض خلال السنوات الأربع الماضية.

شرط الحصول على الشهادة
ويمكن للدول التي لم تسجل أي إصابة محليّة بالملاريا خلال ثلاث سنوات متتالية أن تتقدّم بطلب للحصول على شهادة من منظمة الصحة العالمية تثبت خلوّها من المرض.

ويجب على هذه الدولة أن ترفق طلبها هذا بأدلّة دامغة وأن تثبت قدرتها على الحؤول دون حصول أيّ انتقال محلّي للمرض في المستقبل.

وهذا المرض الطفيلي الذي ينتقل عن طريق بعوضة الأنوفيلة تسبّب بوفاة أكثر من 400 ألف شخص في 2019، غالبيتهم العظمى في إفريقيا.

البلد رقم 40
والصين هي البلد الـ40 الذي يحصل على شهادة خلوّه من الملاريا من منظمة الصحة العالمية ومقرّها في جنيف.

كانت آخر دولة انضمّت إلى هذه القائمة هي السلفادور (2021) وقبلها الجزائر والأرجنتين (2019) والباراغواي وأوزبكستان (2018).

والصين هي أول دولة في منطقة غرب المحيط الهادئ، وفق تصنيف منظمة الصحة العالمية، تحصل على هذه الشهادة منذ أكثر من ثلاثين عاماً.

وفي هذه المنطقة هناك ثلاث دول فقط سبقت الصين إلى الحصول على هذه الشهادة هي أستراليا (1981) وسنغافورة (1982) وسلطنة بروناي (1987).
المصدر: أ.ف.ب - الجزيرة
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