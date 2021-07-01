3 طرق سهلة لفقدان الوزن .. ما هي؟

إذا كنت واحدًا من 35 في المئة من الأشخاص الذين اكتسبوا وزنًا أثناء الإغلاق، فلا أنسب من وقت الصيف لإنقاص تلك الزيادة غير المرغوب فيها. ولكن لا داعي للجوء إلى الأنظمة الغذائية التقييدية. تشير الأبحاث إلى أن إجراء تغييرات بسيطة على عاداتك الغذائية هو أفضل طريقة لفقدان الوزن بشكل مستدام. فقط قم باستخدام هذه النصائح الثلاث البسيطة للتنحيف:1 - الأولوية لوجبة الإفطارإن تناول البروتينات الخالية من الدهون على مدار اليوم لن ينظم شهيتك بشكل أفضل فحسب، بل سيساعد أيضًا في الحفاظ على كتلة العضلات، التي بدورها تدعم معدل الأيض. يعد تناول البروتين في وجبة الإفطار أمرًا مهمًا بشكل خاص لأنه إذا بدأت بوجبة مُرضية ومغذية، فمن المتوقع أن تقوم باختيارات أفضل للطعام لبقية اليوم. إذا لم تكن من عشاق الإفطار، فتأكد من أن أول شيء تأكله، متى كان ذلك، يحتوي على كمية جيدة من البروتين مثل:■ البيض (الأومليت بالبصل الأخضر والسبانخ والجبن مزيج بسيط ولذيذ).■ الشوفان (خيار رائع للإفطار نظرًا لاحتوائه على نسبة بروتين أعلى من معظم الحبوب الأخرى).■ للحصول على فطيرة البروتين المثالية، يمكن خفق بيضة وموزة صغيرة وحفنة من الشوفان في الخلاط وطهيها لبضع دقائق على كل جانب في مقلاة جيدة غير لاصقة.2 - خفض حصص الطعامأظهرت الدراسات أن من الممكن إعادة تدريب معدتنا على توقع كمية أقل من الطعام، وهذا ما يسمى منظم حرارة الشهية. إذا قللنا الحجم ببطء، عن طريق تقليل الحصص، فسوف نشبع بكميات أقل من الطعام. ابدأ بتناول أقل بنسبة 20 في المئة في كل وجبة، فمن غير المتوقع أن تلاحظ أي فرق وستوفر على نفسك حوالي 400 سعرة حرارية في اليوم. يمكنك أيضا تقليل البطاطا المشوية واللحوم، وزد الخضار وتخلَّ عن الحلويات في الفترة المسائية.3 - قنن المشروباتمن الحقائق المعروفة أن العطش غالبًا ما يتم الخلط بينه وبين الجوع. عندما تضرب الوجبات الخفيفة، يجب أن تكون خطوتك الأولى هي شرب كوب من الماء. فمن الجيد أيضًا تناول بعض الماء قبل تناول أي وجبة، فهذا سيخفف من جوعك ويقلل من احتمالية الإفراط في تناول الطعام. يمكن أن تساعد زيادة تناول الماء في إنقاص الوزن ولكن لا يمكن فعل الشيء نفسه بالنسبة لمعظم المشروبات الأخرى. القهوة الكريمية والمشروبات الغازية وحتى العصائر، غالبًا ما تكون ممتلئة بالسكر وبالسعرات الحرارية بشكل كبير. لذا عندما تكون في وضع إنقاص الوزن، التزم الماء والشاي أو القهوة، مع قليل جدا من الحليب.