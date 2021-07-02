صحة

7 عادات صباحية تزيد من حرق الدهون.. ما هي؟

Lebanon 24
02-07-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-838795-637607860202519806.jpg
Doc-P-838795-637607860202519806.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يصعب على كثير من الأشخاص خسارة الوزن الزائد، ولكن باتباع بعض العادات الصباحية اليومية يمكن تعزيز معدل حرق الدهون في الجسم.
تعد خسارة الوزن مهمة صعبة لدى كثير من الأشخاص، ويرجع ذلك لعدة أسباب متعلقة بطبيعة الجسم ونمط الحياة اليومي، وفق موقع "ويب طب".
ويمكن تعزيز حرق الدهون لفقدان الوزن من خلال إجراء بعض التغييرات الصغيرة على الروتين الصباحي اليومي.
1- تناول البروتين في وجبة الإفطار
ما نتناوله في وجبة الإفطار يمكن أن يحدد مسار بقية اليوم، حيث أن بعض الأطعمة تساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة وزيادة مستويات الطاقة اللازمة للقيام بالمهام اليومية المختلفة.
ولزيادة معدل حرق الدهون، ينصح بتناول وجبة غنية بالبروتين، حيث يقلل من الرغبة في تناول الطعام لأنه يخفض مستويات هرمون الجوع، ويكسب الجسم الطاقة اللازمة لممارسة الرياضة.
ولكن يجب اختيار البروتين الخالي من الدهون، مثل البيض والزبادي خالي الدسم والمكسرات وبذور الشيا.
2- شرب كميات كبيرة من الماء
إن بدء اليوم بكوب أو إثنين من الماء على الريق من أكثر طرق حرق الدهون والمساعدة على فقدان الوزن، حيث يعمل الماء على تقليل الشهية وزيادة الشعور بالطاقة وتحسين حرق السعرات الحرارية.
كما أن شرب الماء يزيد معدلات التمثيل الغذائي في الجسم، وبالتالي يزداد حرق الدهون.
ولا يقتصر شرب الماء على الصباح فقط، بل يجب الإستمرار في شرب الماء على مدار اليوم.
3- قياس الوزن
يعتبر قياس الوزن من أفضل الطرق لتحفيز خسارة الوزن وزيادة ضبط النفس أثناء اتباع الحمية الغذائية.
لا يفضل قياس الوزن بشكل يومي، والأفضل هو القيام بهذه العادة مرة أسبوعياً، على أن يكون قياس الوزن في الصباح بعد دخول الحمام وقبل تناول أي طعام أو مشروبات، فذلك يساعد في معرفة الوزن الصحيح.
ولكن هناك أمر هام يجب وضعه في الإعتبار، وهو أن الوزن يتغير بشكل يومي نتيجة لعدة عوامل مثل التغيرات الهرمونية وغيرها.
4- التعرض إلى أشعة الشمس
تقوم أشعة الشمس بدور هام في زيادة معدلات الحرق، وذلك لأن أشعة الشمس تمد الجسم باحتياجاته من فيتامين د، وهو فيتامين هام في انقاص الوزن ومنع زيادته.
ينصح بالجلوس تحت أشعة الشمس الصباحية الخفيفة لمدة 15 دقيقة يومياً للحصول على فيتامين د.
5- ممارسة الرياضة الخفيفة
عند الإعتياد على بدء اليوم بالتمارين الرياضية الخفيفة، فسوف يزداد حرق الدهون، ويتمتع الجسم باللياقة البدنية التي تحافظ على صحته.
كما أن ممارسة الرياضة في الصباح تساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم ثابتة طوال اليوم، حيث يؤدي انخفاض السكر في الدم إلى العديد من التأثيرات السلبية، بما في ذلك الشعور الجوع المفرط.
وتعد رياضة المشي من أبرز الرياضات الخفيفة والصحية، وخاصةً في الصباح، حيث يمكن التعرض لأشعة الشمس الخفيفة أثناء المشي والحصول على فوائد عديدة للجسم.
6- شرب كوب من القهوة المفضلة
يساعد الكافيين على زيادة حرق الدهون، ويرجع ذلك لأن الكافيين يحفز إنتاج الدهون البنية التي تلعب دوراً في مساعدة الجسم على حرق الدهون سريعاً.
وبالإضافة إلى زيادة حرق الدهون، يزيد الكافيين من الشعور باليقظة والطاقة بما يمنح الجسم قدرة على ممارسة الرياضة الصباحية.
7- الاستحمام بالماء البارد
للاستحمام بالماء البارد فوائد عديدة للجسم، ومنها خسارة الوزن الزائد، حيث يزيد من إفراز الدهون البنية اللازمة لحرق الدهون.
يمكن أخذ الحمام البارد في الصباح، ولكن يجب التأكد من تجفيف الجسم والشعر جيداً وعدم التعرض للهواء بعد الإستحمام مباشرةً.


تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
03:05 | 2021-07-02
02:00 | 2021-07-02
23:00 | 2021-07-01
16:00 | 2021-07-01
14:00 | 2021-07-01
11:00 | 2021-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website