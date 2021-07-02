7 عادات صباحية تزيد من حرق الدهون.. ما هي؟

يصعب على كثير من الأشخاص خسارة الوزن الزائد، ولكن باتباع بعض العادات الصباحية اليومية يمكن تعزيز معدل حرق الدهون في الجسم.تعد خسارة الوزن مهمة صعبة لدى كثير من الأشخاص، ويرجع ذلك لعدة أسباب متعلقة بطبيعة الجسم ونمط الحياة اليومي، وفق موقع "ويب طب".ويمكن تعزيز حرق الدهون لفقدان الوزن من خلال إجراء بعض التغييرات الصغيرة على الروتين الصباحي اليومي.1- تناول البروتين في وجبة الإفطارما نتناوله في وجبة الإفطار يمكن أن يحدد مسار بقية اليوم، حيث أن بعض الأطعمة تساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة وزيادة مستويات الطاقة اللازمة للقيام بالمهام اليومية المختلفة.ولزيادة معدل حرق الدهون، ينصح بتناول وجبة غنية بالبروتين، حيث يقلل من الرغبة في تناول الطعام لأنه يخفض مستويات هرمون الجوع، ويكسب الجسم الطاقة اللازمة لممارسة الرياضة.ولكن يجب اختيار البروتين الخالي من الدهون، مثل البيض والزبادي خالي الدسم والمكسرات وبذور الشيا.2- شرب كميات كبيرة من الماءإن بدء اليوم بكوب أو إثنين من الماء على الريق من أكثر طرق حرق الدهون والمساعدة على فقدان الوزن، حيث يعمل الماء على تقليل الشهية وزيادة الشعور بالطاقة وتحسين حرق السعرات الحرارية.كما أن شرب الماء يزيد معدلات التمثيل الغذائي في الجسم، وبالتالي يزداد حرق الدهون.ولا يقتصر شرب الماء على الصباح فقط، بل يجب الإستمرار في شرب الماء على مدار اليوم.3- قياس الوزنيعتبر قياس الوزن من أفضل الطرق لتحفيز خسارة الوزن وزيادة ضبط النفس أثناء اتباع الحمية الغذائية.لا يفضل قياس الوزن بشكل يومي، والأفضل هو القيام بهذه العادة مرة أسبوعياً، على أن يكون قياس الوزن في الصباح بعد دخول الحمام وقبل تناول أي طعام أو مشروبات، فذلك يساعد في معرفة الوزن الصحيح.ولكن هناك أمر هام يجب وضعه في الإعتبار، وهو أن الوزن يتغير بشكل يومي نتيجة لعدة عوامل مثل التغيرات الهرمونية وغيرها.4- التعرض إلى أشعة الشمستقوم أشعة الشمس بدور هام في زيادة معدلات الحرق، وذلك لأن أشعة الشمس تمد الجسم باحتياجاته من فيتامين د، وهو فيتامين هام في انقاص الوزن ومنع زيادته.ينصح بالجلوس تحت أشعة الشمس الصباحية الخفيفة لمدة 15 دقيقة يومياً للحصول على فيتامين د.5- ممارسة الرياضة الخفيفةعند الإعتياد على بدء اليوم بالتمارين الرياضية الخفيفة، فسوف يزداد حرق الدهون، ويتمتع الجسم باللياقة البدنية التي تحافظ على صحته.كما أن ممارسة الرياضة في الصباح تساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم ثابتة طوال اليوم، حيث يؤدي انخفاض السكر في الدم إلى العديد من التأثيرات السلبية، بما في ذلك الشعور الجوع المفرط.وتعد رياضة المشي من أبرز الرياضات الخفيفة والصحية، وخاصةً في الصباح، حيث يمكن التعرض لأشعة الشمس الخفيفة أثناء المشي والحصول على فوائد عديدة للجسم.6- شرب كوب من القهوة المفضلةيساعد الكافيين على زيادة حرق الدهون، ويرجع ذلك لأن الكافيين يحفز إنتاج الدهون البنية التي تلعب دوراً في مساعدة الجسم على حرق الدهون سريعاً.وبالإضافة إلى زيادة حرق الدهون، يزيد الكافيين من الشعور باليقظة والطاقة بما يمنح الجسم قدرة على ممارسة الرياضة الصباحية.7- الاستحمام بالماء الباردللاستحمام بالماء البارد فوائد عديدة للجسم، ومنها خسارة الوزن الزائد، حيث يزيد من إفراز الدهون البنية اللازمة لحرق الدهون.يمكن أخذ الحمام البارد في الصباح، ولكن يجب التأكد من تجفيف الجسم والشعر جيداً وعدم التعرض للهواء بعد الإستحمام مباشرةً.