هؤلاء عليهم الامتناع عن شرب الماء بالحامض على الريق!

كشف الدكتور بافل إيسمبايف، الخبير في تخفيض الوزن بمستشفى "بورمينتال" في تشيليابينسك الروسية، عمّن عليهم الامتناع شرب الماء بالحامض على الريق.ووفقا له، الكمية المثالية لعصير الحامض في الماء يجب أن تكون بين عدة قطرات وملعقة طعام في 250 ملليلتر من الماء.ويقول: "إذا زادت كمية عصير الحامض، فإن الماء يؤثر سلبا في مينا الأسنان. لأن الحموضة تدمرها. لذلك ينصح باستخدام قصبة صغيرة (شفاط) لشرب الماء بالحامض. بالطبع يمنع عصير الحامض تطور التآكل والقرح في الغشاء المخاطي في الجهاز الهضمي. ولكنه يفاقم أعراض مرض الارتجاع المعدي المريئي، والتجشؤ الحامضي والغثيان والحرقة. لذلك ينصح كل من يعاني من أعراض مماثلة بالامتناع عن شرب الماء بالحامض وخاصة على الريق".ويضيف، يزيد فيتامين C الموجود في الحامض من امتصاص الحديد، لذلك على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الحديد عدم الإفراط في تناول عصير الحامض. لأن ارتفاع نسبة الحديد في الجسم يصبح ساما ويمكن أن يؤثر سلبا في الكبد.ويقول: "هناك معلومات من أشخاص يعانون من الصداع النصفي، تفيد بأن الحمضيات يمكن أن تسبب الصداع. ولكن لا يوجد أساس علمي لمثل هذه المعلومات. وليست هناك دراسات علمية عن تأثير الماء بالحامض في الحالة الصحية. وجميع ما يقال عن فوائد وأضرار هذا المشروب مبنية على تجارب شخصية".