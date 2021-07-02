صحة

هؤلاء عليهم الامتناع عن شرب الماء بالحامض على الريق!

Lebanon 24
02-07-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-838853-637608086451902807.jpg
Doc-P-838853-637608086451902807.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف الدكتور بافل إيسمبايف، الخبير في تخفيض الوزن بمستشفى "بورمينتال" في تشيليابينسك الروسية، عمّن عليهم الامتناع شرب الماء بالحامض على الريق.

ووفقا له، الكمية المثالية لعصير الحامض في الماء يجب أن تكون بين عدة قطرات وملعقة طعام في 250 ملليلتر من الماء.

ويقول: "إذا زادت كمية عصير الحامض، فإن الماء يؤثر سلبا في مينا الأسنان. لأن الحموضة تدمرها. لذلك ينصح باستخدام قصبة صغيرة (شفاط) لشرب الماء بالحامض. بالطبع يمنع عصير الحامض تطور التآكل والقرح في الغشاء المخاطي في الجهاز الهضمي. ولكنه يفاقم أعراض مرض الارتجاع المعدي المريئي، والتجشؤ الحامضي والغثيان والحرقة. لذلك ينصح كل من يعاني من أعراض مماثلة بالامتناع عن شرب الماء بالحامض وخاصة على الريق".

ويضيف، يزيد فيتامين C الموجود في الحامض من امتصاص الحديد، لذلك على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الحديد عدم الإفراط في تناول عصير الحامض. لأن ارتفاع نسبة الحديد في الجسم يصبح ساما ويمكن أن يؤثر سلبا في الكبد.

ويقول: "هناك معلومات من أشخاص يعانون من الصداع النصفي، تفيد بأن الحمضيات يمكن أن تسبب الصداع. ولكن لا يوجد أساس علمي لمثل هذه المعلومات. وليست هناك دراسات علمية عن تأثير الماء بالحامض في الحالة الصحية. وجميع ما يقال عن فوائد وأضرار هذا المشروب مبنية على تجارب شخصية".
المصدر: نوفوستي
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
03:05 | 2021-07-02
02:00 | 2021-07-02
23:00 | 2021-07-01
16:00 | 2021-07-01
14:00 | 2021-07-01
11:00 | 2021-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website