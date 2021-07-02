صحة

خبر سار للملقحين.. بشأن المتحورات والكمامة!

Lebanon 24
02-07-2021 | 03:05
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قالت روشيل والينسكي، مديرة المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل "آمنون" من متغيرات كورونا ولا يحتاجون إلى ارتداء الكمامة.

وعادت مسألة ارتداء الكمامة إلى الواجهة نظرا لتوصيات المسؤولين الصحيين في مقاطعة لوس أنجلوس ومن منظمة الصحة العالمية، أنه حتى الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل يجب أن يستمروا في ارتداء الكمامة في الأماكن العامة كإجراء احترازي بسبب ارتفاع معدل الإصابة بكورونا بعد انتشار متغير "دلتا" شديد العدوى.

إلا أن والينسكي أكدت أن "إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها لم تتغير وأن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل لا يحتاجون إلى ارتداء الكمامة"، مضيفة: "إذا تم تطعيمك، فأنت في مأمن من المتغيرات المنتشرة هنا في الولايات المتحدة".

وقالت "نحن نعلم أن منظمة الصحة العالمية يجب أن تضع مبادئ توجيهية وتوفر المعلومات للعالم.. لكن في الوقت الحالي، نعلم أن أقل من 15 في المائة من الناس حول العالم قد تم تطعيمهم وأن العديد من هؤلاء قد تلقوا جرعة واحدة فقط من اللقاح من جرعتين".

واعتبرت أنه " نظرا إلى التفاوتات العالمية في اللقاحات، تصدر منظمة الصحة نصائح أكثر حذرا".
المصدر: روسيا اليوم
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