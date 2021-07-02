29
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
34
o
النبطية
34
o
زحلة
34
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
خبر سار للملقحين.. بشأن المتحورات والكمامة!
Lebanon 24
02-07-2021
|
03:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت روشيل والينسكي، مديرة المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل "آمنون" من متغيرات كورونا ولا يحتاجون إلى ارتداء الكمامة.
وعادت مسألة ارتداء الكمامة إلى الواجهة نظرا لتوصيات المسؤولين الصحيين في مقاطعة لوس أنجلوس ومن منظمة الصحة العالمية، أنه حتى الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل يجب أن يستمروا في ارتداء الكمامة في الأماكن العامة كإجراء احترازي بسبب ارتفاع معدل الإصابة بكورونا بعد انتشار متغير "دلتا" شديد العدوى.
إلا أن والينسكي أكدت أن "إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها لم تتغير وأن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل لا يحتاجون إلى ارتداء الكمامة"، مضيفة: "إذا تم تطعيمك، فأنت في مأمن من المتغيرات المنتشرة هنا في الولايات المتحدة".
وقالت "نحن نعلم أن منظمة الصحة العالمية يجب أن تضع مبادئ توجيهية وتوفر المعلومات للعالم.. لكن في الوقت الحالي، نعلم أن أقل من 15 في المائة من الناس حول العالم قد تم تطعيمهم وأن العديد من هؤلاء قد تلقوا جرعة واحدة فقط من اللقاح من جرعتين".
واعتبرت أنه " نظرا إلى التفاوتات العالمية في اللقاحات، تصدر منظمة الصحة نصائح أكثر حذرا".
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة
لا حدود لسقف ارتفاع الدولار: هل يرفع التعميم 158 السعر في السوق الموازية؟
Lebanon 24
لا حدود لسقف ارتفاع الدولار: هل يرفع التعميم 158 السعر في السوق الموازية؟
07:00 | 2021-07-01
01/07/2021 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية ينخفض.. كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية ينخفض.. كم بلغ عصر اليوم؟
10:00 | 2021-07-01
01/07/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة وائل كفوري تعترض على طريقة احتساب نفقة ابنتيها...هذا ما حصل معها
Lebanon 24
طليقة وائل كفوري تعترض على طريقة احتساب نفقة ابنتيها...هذا ما حصل معها
16:11 | 2021-07-01
01/07/2021 04:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرفوا إلى سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساءً
Lebanon 24
تعرفوا إلى سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساءً
13:42 | 2021-07-01
01/07/2021 01:42:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرّكات مشبوهة وقرار أمني على الطاولة.. هل سيبدأ "فلتان الشارع"؟
Lebanon 24
تحرّكات مشبوهة وقرار أمني على الطاولة.. هل سيبدأ "فلتان الشارع"؟
06:00 | 2021-07-01
01/07/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
05:00 | 2021-07-02
المكمل الغذائي رقم 1 لرفع طاقة الجسم ليس فيتامين "سي".. هذا هو
02:00 | 2021-07-02
هؤلاء عليهم الامتناع عن شرب الماء بالحامض على الريق!
02:00 | 2021-07-02
7 عادات صباحية تزيد من حرق الدهون.. ما هي؟
23:00 | 2021-07-01
3 طرق سهلة لفقدان الوزن .. ما هي؟
16:00 | 2021-07-01
كيف تتخطى الآثار السلبية للأرق؟
14:00 | 2021-07-01
أحماض أوميغا 3 تساعد في تخفيف الصداع النصفي
فيديو
"فولكس فاغن" تطرح "Passat" بنسختها العائلية المحدّثة في أسواق جديدة (فيديو)
Lebanon 24
"فولكس فاغن" تطرح "Passat" بنسختها العائلية المحدّثة في أسواق جديدة (فيديو)
11:00 | 2021-07-01
02/07/2021 12:51:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تراقب لبنان عن كثب.. ولقاء نصرالله-هنية يرفع السقف
Lebanon 24
إسرائيل تراقب لبنان عن كثب.. ولقاء نصرالله-هنية يرفع السقف
06:30 | 2021-07-01
02/07/2021 12:51:10
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب يسدد لكمات قوية لزميلته في برلمان عربي (فيديو)
Lebanon 24
نائب يسدد لكمات قوية لزميلته في برلمان عربي (فيديو)
02:00 | 2021-07-01
02/07/2021 12:51:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact