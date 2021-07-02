10 أسرار لتحمي جسمك من الحر الشديد

يعيش العالم موجة حر شديدة أدت إلى وفيات في العديد من الدول، فكيف نتعامل معها؟



التنفس بعمق: ينصح الأطباء بأخذ أنفاس بطيئة وعميقة، وتكرار ذلك بضع دقائق بمجرد الشعور بارتفاع درجة حرارة الجسم. يرجع ذلك إلى حقيقة أن التنفس السليم يعزز تنظيم الحرارة في الجسم ويساعده على التأقلم مع التغيرات التي تطرأ على درجات حرارة الطقس، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع "غود هاوس" (goodhouse) في نسخته الروسية، للكاتبة فيرا إيرماكوفا.

رذاذ النعناع: تقوم هذه الحيلة على تخمير أوراق النعناع في الماء المغلي، والانتظار حتى برودة السائل، ثم سكبه في زجاجة رذاذ ورشه على البشرة والوجه. ويتميز المنثول (خلاصة عشبة النعناع) بقدرته على خفض درجة حرارة الجلد، ويساعد على التكيف بشكل فعال مع ارتفاع درجات الحرارة.

صنع "مكيف هواء" منزلي: يساعد وضع زجاجة من الماء المجمد أو وعاء ماء بارد يحتوي على بعض قطع الثلج أمام مروحة كهربائية على تخفيض درجة حرارة المكان، وبالتالي خفض درجة حرارة الجسم.

كمادات التبريد: يساعد وضع أكياس من الثلج على الجزء الخلفي من الرقبة والمرفقين والمعصمين، على خفض درجة الحرارة الجسم بأكمله.



تبريد الأغطية: يساعد وضع أغطية السرير في كيس بلاستيكي وتركها في البراد بضع ساعات وإخراجها قبل النوم مباشرة على خفض درجة حرارة الجسم والتمتع بنوم مريح.

تبريد الفراش: يمكن وضع كيس من الثلج أو جوارب قطنية مملوءة بالأرز المجمد بين غطاء السرير والمرتبة لخفض درجة حرارة الجسم.

تناول كميات كافية من السوائل، مع تجنب المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات والمشروبات المنبهة، حيث قد تزيد خطر التعرض للجفاف، وذلك وفقا لمؤسسة حمد الطبية في قطر.

الحد من فترات الانتظار في الأماكن المغلقة التي لا تحتوي على تهوية جيدة وترتفع فيها درجات الحرارة كالسيارات المتوقفة، خاصة للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، والأطفال وكبار السن والحيوانات.

الحد من التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة وفترات ارتفاع درجات الحرارة (تكون عادة من الساعة 11 صباحا إلى 3 عصرا).

استخدام كريمات الوقاية من أشعة الشمس وارتداء قبعة أو تغطية الرأس لحمايته من أشعة الشمس.





