صحة

أطعمة تساعد جسمك على إفراز الميلاتونين والنوم طوال الليل

Lebanon 24
02-07-2021 | 16:00
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هل تعاني من صعوبة في النوم؟ نقدم لك هنا وجبات خفيفة من شأنها مساعدتك على التمتع بقسط وفير من النوم ليلا.

وفي هذا التقرير الذي نشره موقع "إف بي" (FB) الروسي، قال الكاتب بافل ليبيديف إن الخلود إلى النوم على معدة فارغة أمر مضر بالصحة، إذ يحتاج الجسم في جميع حالاته -نائما أو مستيقظا- إلى الطاقة. وينطبق الأمر نفسه على الدماغ الذي يحتاج أثناء النوم إلى الطاقة، حيث يحرق عشرات السعرات الحرارية في الساعة.


واستعرض الكاتب الأطعمة التي ينصح بتناولها لمساعدتك على النوم، وتعزيز الصحة الجسدية والنفسية على حد سواء. وتحتوي هذه الأغذية على التربتوفان (Tryptophan)، وهو حمض أميني يسهم في إنتاج الميلاتونين الذي يلعب دورا مهما في دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية.

وفيما يلي، بعض أفضل الأطعمة الخفيفة التي يمكن تناولها قبل النوم بساعة:

الدواجن: بما في ذلك الدجاج والديك الرومي.
الأسماك: نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامين "بي6" (B6)، وخاصة أسماك السلمون والتونة والهلبوت، التي تساعد على إنتاج الميلاتونين.
الزبادي: خفيف ويحتوي على الكالسيوم.
الموز: غني بالبوتاسيوم، الذي يساعد على النوم بشكل جيد خلال الليل، كما يحتوي الموز على التربتوفان.
الحبوب الكاملة: تعرف الحبوب الكاملة بكونها مصدرا ممتازا للمغنيسيوم الذي يعمل على مكافحة الأرق.

ماذا تفعل أيضا لتنعم بقسط كاف من النوم العميق؟
إن تدني جودة النوم مشكلة شائعة، حيث يعاني شخص من كل ثلاثة في العالم من مشاكل في النوم. للنوم جيدا، ينبغي الذهاب إلى الفراش مبكرا.

وتعتبر درجة حرارة غرفة النوم من العوامل المهمة أيضا، حيث إن برودة المكان تساعد على تنظيم حرارة الجسم. كما أن أخذ حمام قبل النوم، والتقليل من استعمال الأجهزة الإلكترونية يضمنان التمتع بقسط كاف من النوم.
المصدر: أ.ف.ب - الجزيرة
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