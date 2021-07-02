فوائد صحية مذهلة لشرب الشاي الأخضر بالليمون... اليكم التفاصيل

في هذا التقرير الذي نشرته صحيفة "الكونفيدنسيال" (elconfidencial) الإسبانية، تستعرض الكاتبة أنجيليس غوميز بعض فوائد شرب الشاي الأخضر مع الليمون.ونؤكد هنا أن هذه المعلومات عامة وللاسترشاد فقط؛ فالشاي الأخضر والليمون ليسا علاجا لأي مرض، وليسا حلا سحريا للوقاية من أي مرض. استشر طبيبك قبل استهلاك كميات كبيرة من الشاي الأخضر، أو قبل تناول مكملات الشاي الأخضر.يحتوي الشاي على عدد من مضادات الأكسدة، مثل غالوكاتشين غالاتي (Epigallocatechin gallate) وحمض الكلوروجينيك (chlorogenic acid). كما أن الليمون غني بفيتامين سي (C). كما تلعب مضادات الأكسدة دورا مهما في تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض والالتهابات.قد يساعد الشاي الأخضر في حرق الدهون، شريطة أن يكون مع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين.يساعد الشاي الأخضر في السيطرة على نسبة السكر في الدم. وأكدت دراسة أجراها علماء صينيون أن شرب الشاي بانتظام يقلل الالتهابات ويحسن قدرة الجسم على الاستفادة من الإنسولين. لكن رغم ذلك، يصر كثير من المتخصصين على التعامل مع هذه النتائج بحذر وضرورة القيام بمزيد من البحوث لتأكيدها.يعد مزيج الشاي الأخضر والليمون حليفا لصحة القلب، حسب الكاتبة. كما خلصت دراسة يابانية إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون الليمون بشكل يومي انخفض لديهم ضغط الدم، خاصة أولئك الذين يمشون بانتظام.أشار علماء يابانيون إلى أن شرب الشاي الأخضر يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف.يعد الليمون مصدرا مميزا لفيتامين سي، وهو عنصر غذائي دقيق قابل للذوبان في الماء، وله خصائص قوية مضادة للأكسدة، كما أن له خصائص مضادة للالتهابات ومحفزة لجهاز المناعة.كما أن الشاي الأخضر يساعد أيضا في تحسين مناعة الجسم.يُعد الشاي الأخضر مصدرا طبيعيا للكافيين، وهو منبه للجهاز العصبي المركزي الذي نستمد منه الطاقة والنشاط، بالإضافة إلى مقاومة الإرهاق، ويمكن للكافيين أن يحسن اليقظة والأداء البدني والعقلي. ويحتوي الشاي الأخضر على مادة الكافيين بمعدلات أقل من القهوة، لذلك قد يكون بديلا مناسبا للأشخاص الذين لديهم حساسية ضد الجرعات العالية من الكافيين.يعد الترطيب ضروريا لصحة البشرة والتحكم في الوزن وتعزيز وظائف الدماغ، فضلا على سلامة الجهاز الهضمي ووظائف الكلى. وتلعب السوائل دورا مهما في منع تشكّل حصوات الكلى وتجنب الإمساك والصداع.