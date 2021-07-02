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صحة
توصية طبية هامة لمن تلقى لقاح "أسترازينيكا"
Lebanon 24
02-07-2021
|
14:03
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أوصت هيئة استشارية ألمانية من تلقوا جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا بالحصول على جرعة ثانية من لقاح يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال "إم رنا".
واستشهدت لجنة اللقاحات الألمانية، المعروفة باسم "ستيكو"، بدراسات تظهر استجابة مناعية "متفوقة بشكل ملحوظ" من مزيج من أسترازينيكا مع جرعة ثانية من لقاح "رنا المرسال" مقارنة بجرعتين من أسترازينيكا.
المصدر: سكاي نيوز
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