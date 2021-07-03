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صحة
ما مقدار النوم الذي يحتاجه كل جسم... هذه الدراسة تجيب
Lebanon 24
03-07-2021
|
11:00
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يجب أن يكون النوم أولوية بالنسبة للجميع لأنه يؤثر بشكل كبير على كيفية عمل الفرد، ولكن ما مقدار النوم الذي يجب أن تحصل عليه كل ليلة؟.
ويعد النوم أمرا أساسيا لنمو وتطور الرضع والأطفال الصغار والمراهقين. كما أنه مهم لأنه يمكّن جسمك وعقلك من إعادة الشحن، ما يجعلك منتعشا ومتنبها عند الاستيقاظ. ويضمن النوم الصحي لجسمك أن يتمتع بصحة جيدة ويمكنه الدفاع عن نفسه من الأمراض، و بدون ذلك، فإن عقلك غير قادر على العمل بشكل صحيح.
ويمكن أن تسبب قلة النوم مجموعة من المشاكل، من الاختلالات المزاجية إلى اعتلالات أكثر خطورة.
ويعاني واحد من كل ثلاثة أشخاص من قلة النوم مع الإجهاد، وغالبا ما يُلقى باللوم على أجهزة الكمبيوتر وأخذ العمل إلى المنزل على أنها أسباب اضطراب النوم.
وقد تعرضك ليالي الأرق المنتظمة لخطر الإصابة بالعديد من الحالات الطبية الخطيرة، بما في ذلك السمنة وأمراض القلب والسكري.
كما ربط الأطباء والمهنيون الطبيون قلة النوم بقصر متوسط العمر المتوقع للفرد.
كيف تعرف إذا كنت تأخذ قسطا كافيا من النوم؟
يحتاج معظم الناس إلى ثماني ساعات من النوم كل ليلة ليعملوا بشكل صحيح. ومع ذلك، يختلف كل فرد عن الآخر ويحتاج البعض إلى المزيد أو القليل منه.
وبشكل عام، إذا استيقظت متعبا وقضيت اليوم كله في التفكير في الحصول على قيلولة، فمن المحتمل أنك لا تحصل على قسط كاف من النوم.
ووفقا لـ NHS، يحتاج الأطفال إلى القدر التالي من النوم وفقا لأعمارهم:
• الأطفال من عمر 4 إلى 12 شهرا - من 12 إلى 16 ساعة شاملة القيلولة.
• الأطفال الصغار من عمر سنة إلى سنتين - من 11 إلى 14 ساعة بما في ذلك القيلولة.
• الأطفال من سن 3 إلى 5 سنوات - من 10 إلى 13 ساعة شاملة القيلولة.
• الأطفال من سن 6 إلى 12 سنة - من 9 إلى 12 ساعة.
• المراهقون من 13 إلى 18 سنة - 8 إلى 10 ساعات.
وتشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن البالغين يحتاجون أيضا إلى قدر مختلف من النوم اعتمادا على عمر الفرد.
وبالنسبة لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها البالغين بالحصول على سبع ساعات أو أكثر من النوم كل ليلة.
أما أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 61 و64 عاما، يوصى بالنوم من سبع إلى تسع ساعات كل ليلة.
ويوصى بالنوم من سبع إلى ثماني ساعات كل ليلة لمن يبلغ من العمر 65 عاما أو أكثر.
نصائح للحصول على نوم هانئ ليلا
• حاول أن يكون لديك روتين منتظم مع ساعات نوم منتظمة.
• خذ وقتا للاسترخاء قبل النوم من خلال أنشطة مهدئة مثل الاستحمام بماء دافئ أو تمارين الاسترخاء أو قراءة كتاب.
• تجنب الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على قدرتك على النوم السليم.
• تأكد من أن غرفة نومك بيئة مريحة - تأكد من أنها مظلمة وهادئة ومرتبة ودرجة حرارة بين 18 و24 درجة مئوية.
• راقب كمية الكافيين التي تتناولها وقللها إذا لزم الأمر - خاصة في وقت لاحق من اليوم.
(روسيا اليوم)
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