صحة

لقاح جديد ضد كورونا يحقق "نتائج مذهلة".. هل هو فعال ضدّ سلالة "دلتا"؟

Lebanon 24
03-07-2021 | 12:11
A-
A+
Doc-P-839251-637609152635966793.jpg
Doc-P-839251-637609152635966793.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت شركة بهارات بيوتك الهندية، السبت، إن تجارب المرحلة الثالثة على لقاح كوفاكسين الذي تنتجه أظهرت أنه فعال بنسبة 93.4 بالمئة في الوقاية من الإصابة بكوفيد-19 المصحوبة بأعراض شديدة، وهي نتيجة قد تعزز تقبل الناس للقاح.

كما أظهرت البيانات أن اللقاح يوفر حماية بنسبة 65.2 بالمئة من الإصابة بالمتغير دلتا الذي تم رصده لأول مرة في الهند وأدى إلى زيادة الإصابات في شهري نيسان وأيار وجعل البلاد تشهد أعلى حصيلة وفيات يومية بالمرض على مستوى العالم.

وأظهر اللقاح المصنع محليا في الهند فعالية بنسبة 77.8 بالمئة ضد الإصابة المصحوبة بأعراض.

وجاءت بيانات المرحلة الثالثة بينما تستعد شركة أوكوجين، التي تشارك في تطوير كوفاكسين مع بهارات بيوتك للسوق الأميركية، إلى تقديم طلب للحصول على موافقة كاملة على استخدامه في الولايات المتحدة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:57 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:47 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:06 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2021-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2021-07-03
14:00 | 2021-07-03
11:00 | 2021-07-03
08:00 | 2021-07-03
05:00 | 2021-07-03
03:19 | 2021-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website