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صحة
لقاح جديد ضد كورونا يحقق "نتائج مذهلة".. هل هو فعال ضدّ سلالة "دلتا"؟
Lebanon 24
03-07-2021
|
12:11
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قالت شركة بهارات بيوتك الهندية، السبت، إن تجارب المرحلة الثالثة على لقاح كوفاكسين الذي تنتجه أظهرت أنه فعال بنسبة 93.4 بالمئة في الوقاية من الإصابة بكوفيد-19 المصحوبة بأعراض شديدة، وهي نتيجة قد تعزز تقبل الناس للقاح.
كما أظهرت البيانات أن اللقاح يوفر حماية بنسبة 65.2 بالمئة من الإصابة بالمتغير دلتا الذي تم رصده لأول مرة في الهند وأدى إلى زيادة الإصابات في شهري نيسان وأيار وجعل البلاد تشهد أعلى حصيلة وفيات يومية بالمرض على مستوى العالم.
وأظهر اللقاح المصنع محليا في الهند فعالية بنسبة 77.8 بالمئة ضد الإصابة المصحوبة بأعراض.
وجاءت بيانات المرحلة الثالثة بينما تستعد شركة أوكوجين، التي تشارك في تطوير كوفاكسين مع بهارات بيوتك للسوق الأميركية، إلى تقديم طلب للحصول على موافقة كاملة على استخدامه في الولايات المتحدة.
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