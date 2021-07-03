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صحة
ما هو بديل القهوة؟ اليكم الجواب العلمي
Lebanon 24
03-07-2021
|
16:00
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أفادت طبيبة التغذية الروسية آنا بيلوسوفا بوجود منتجات كثيرة تعتبر بديلا جيدا للقهوة، غير الجيدة للصحة في كثير من الأوقات.
وقالت الأخصائية في مقابلة مع راديو "سبوتنيك": جميع أنواع العصائر كالحمضيات والتوت والفواكه بشكل عام، لها تأثير منشط.
وأضافت: يمكن للخضروات مثل الباذنجان والبصل الطازج والثوم أن تحفز الجهاز العصبي، ولكن التأثير يختلف بين نيئة ومطهيئة، حيث بعد المعالجة الحرارية تغير خصائصها.
وأوضحت: إذا قضمت جزرة نيئة، فسيكون هناك تأثير منشط، وإذا قمت بطهيها، فسيكون ذلك مهدئًا. والأمر نفسه مع البنجر: للبنجر النيء تأثير محفز، بينما يكون للبنجر المعالج بالحرارة تأثير مهدئ.. ولكن لا يختلف التأثير مع الكوسة والبطاطا والقرع، مثلا.
وتابعت: أما بالنسبة للأسماك واللحوم، إذا تم طهيها مع كثير من التوابل الحارة والملح، فسيكون لها تأثير محفز.
وختمت: الحليب الدافئ أو الرائب أو الزبادي الدافئ لها خصائص مماثلة للحلويات، حيث تثير الخمول وقد تجعلك تنام، أما الشوكولاتة الساخنة يمكن أن يكون لها تأثير مختلف وغير متوقع.
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