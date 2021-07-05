صحة

توفي بعد ساعتين من أخذه هذا اللقاح

Lebanon 24
05-07-2021 | 02:00
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قالت مديرية الصحة في مقاطعة فينيتسا الأوكرانية، إن رجلا عمره 47 عاما، توفي بعد ساعتين من تطعيمه بلقاح ضد كوفيد-19.

وشددت المديرية على أن، هذا الرجل لم يكن مصابا بأي أمراض مزمنة.

وأضافت المديرية في بيانها: "وفقا للنتائج الأولية للفحص الطبي الشرعي كان سبب الوفاة حدوث قصور حاد في القلب والأوعية الدموية، على خلفية نقص تروية القلب".  

ونوهت المديرية بأن الرجل، توفي في 2 تموز بعد وقت قصير من تطعيمه بلقاح شركة "فايزر" المضاد لفيروس كورونا.

وأكد البيان، أنه لم يتم العثور لدى الرجل بعد الوفاة، على علامات الحساسية المفرطة أو الصدمة أو الجلطة.
المصدر: نوفوستي
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