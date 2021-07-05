توفي بعد ساعتين من أخذه هذا اللقاح

قالت مديرية الصحة في مقاطعة فينيتسا الأوكرانية، إن رجلا عمره 47 عاما، توفي بعد ساعتين من تطعيمه بلقاح ضد كوفيد-19.وشددت المديرية على أن، هذا الرجل لم يكن مصابا بأي أمراض مزمنة.وأضافت المديرية في بيانها: "وفقا للنتائج الأولية للفحص الطبي الشرعي كان سبب الوفاة حدوث قصور حاد في القلب والأوعية الدموية، على خلفية نقص تروية القلب".ونوهت المديرية بأن الرجل، توفي في 2 تموز بعد وقت قصير من تطعيمه بلقاح شركة "فايزر" المضاد لفيروس كورونا.وأكد البيان، أنه لم يتم العثور لدى الرجل بعد الوفاة، على علامات الحساسية المفرطة أو الصدمة أو الجلطة.