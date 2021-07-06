متى يكون التعرق المفرط مؤشرا على مشكلة صحية؟

في بعض الأوقات قد يكون التعرق المفرط، مؤشرا على وجود مشكلة صحية طارئة تحتاج لعلاج. في هذا الاطار، ذكر موقع "الكونسلتو"، بعض الحالات التي يكون فيها التعرق مؤشرا على أن الشخص لديه مشكلة صحية وجاءت كالتالي:- إذا استيقظ الشخص على تعرق بارد بحيث يكتشف في الصباح أن الوسائد التي نام عليها رطبة.- في حال تبين أن العرق يغطي جميع أجزاء الجسم وليس الرأس أو الوجه أو تحت الإبطين أو الفخذ أو اليدين أو القدمين.- إذا كان الشخص يعاني من تعرق غير متكافئ، كأن يكون التعرق في جانب واحد فقط من الجسم.- إذا كان التعرق مصحوبا بأعراض أخرى، مثل الإرهاق، والأرق، زيادة العطش، وزيادة التبول، أو السعال.ويشير خبراء في مجال الصحة إلى أن التعرق المفرط قد يكون نتيجة وجود مشاكل صحية في الغدة الدرقية أو نتيجة الإصابة بمرض السكري أو العدوى.