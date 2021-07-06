7 عادات سيئة تضر بصحة قلبك.. ما هي؟

هناك العديد من العادات السيئة التي نقوم بها دون أن ندري أنها تؤثر سلباً على صحة القلب الذي يعتبر أحد الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان وهو سر الحياة، لذلك لابد أن نكون على دراية بتلك العادات السلبية ومحاولة تجنبها للحفاظ على صحة القلب، وتجنب الإصابة بالأمراض المزمنة، وفقاً لما ذكره موقع «تايمز أوف إنديا».7 عادات سيئة شائعة قد تؤدي إلى مشاكل في القلب:1- التوتر والقلقيمكن أن يكون للاضطراب والضغط الزائد الذي أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، تأثيراً خطيراً على صحة قلبك، لذلك يجب تخفيف تلك الضغوطات وعدم تركها تؤثر على صحتنا.2- الجلوس من غير حركة طوال اليومللحفاظ على صحة قلبك، يجب عليك تحريك جسمك من وقت لآخر، حيث يضاعف الجلوس لفترات طويلة من خطر الإصابة بقصور القلب.3- كثرة النومالنوم لمدة 7-8 ساعات يومياً مفيد للصحة، لكن الإفراط بعدد ساعات النوم والاستلقاء على السرير دون أداء أنشطة بدنية، قد تكون أحد أسباب مشاكل القلب.4- الغضبعندما تكون غاضباً يرتفع ضغط الدم وتزيد معدل ضربات القلب، ما يترتب عليه خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.5- الإفراط في تناول الملحيمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى ارتفاع مستويات ضغط الدم، وهو سبب شائع للمضاعفات المرتبطة بالقلب.6- الأكل غير الصحيقد يؤدي تناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية أيضاً إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي مثل مرض السكري من النوع 2 المرتبط بالمضاعفات المتعلقة بالقلب.7- ممارسة الرياضة أكثر من اللازمممارسة الرياضة مفيدة للصحة، ولكن قد يؤدي الإفراط في ممارسة الرياضة إلى زيادة الضغط على القلب مما يؤدي إلى حدوث مشاكل في القلب.