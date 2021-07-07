صحة

تحذير من حمية "الصيام المتقطع".. تشكل تهديدًا على حياة بعض الناس!

Lebanon 24
07-07-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-840377-637612408801142780.jpg
Doc-P-840377-637612408801142780.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف خبير التغذية الروسي البروفيسور أليكسي كوفالكوف، عن مخاطر الصيام المتقطع. وقال كوفالكوف في تصريحات لصحيفة "مساء موسكو": "يمكن أن يشكل الصيام المتقطع تهديدًا على حياة بعض الناس.

وأوضح: "قبل اتباع أي حمية غذائية، يجب خضوغ الشخص للفحص العام، بسبب احتمال تعرض الشخص لغيبوبة بسبب انخفاض نسبة السكر في الدم".

وأضاف الخبير: "أي حمية غذائية، بما في ذلك الصيام المتقطع، ينتهي عاجلاً أم آجلاً، وهناك خطر العودة للوزن الأولي بعد التوقف عن الصيام".
 
يذكر أن حمية الصيام المتقطع هي حمية تعتمد بشكل رئيس على الامتناع عن تناول الطعام لساعات معينة خلال اليوم الواحد أو لأيام معينة في الأسبوع، ولها عدة أشكال وأساليب.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
07:00 | 2021-07-07
02:00 | 2021-07-07
23:00 | 2021-07-06
16:00 | 2021-07-06
14:00 | 2021-07-06
11:00 | 2021-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website