تحذير من حمية "الصيام المتقطع".. تشكل تهديدًا على حياة بعض الناس!

كشف خبير التغذية الروسي البروفيسور أليكسي كوفالكوف، عن مخاطر الصيام المتقطع. وقال كوفالكوف في تصريحات لصحيفة "مساء موسكو": "يمكن أن يشكل الصيام المتقطع تهديدًا على حياة بعض الناس.وأوضح: "قبل اتباع أي حمية غذائية، يجب خضوغ الشخص للفحص العام، بسبب احتمال تعرض الشخص لغيبوبة بسبب انخفاض نسبة السكر في الدم".وأضاف الخبير: "أي حمية غذائية، بما في ذلك الصيام المتقطع، ينتهي عاجلاً أم آجلاً، وهناك خطر العودة للوزن الأولي بعد التوقف عن الصيام".