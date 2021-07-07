بعد 7 سنوات... هكذا سيبدو "كورونا"

يعتقد معظم علماء الأوبئة أن فيروس كوفيد-19 سيتحول إلى مرض متوطن وسيستمر في الانتشار، ربما مدى الحياة، قد يزداد انتشاره كل شتاء، لكن هذا لا يعني أنه سيظل يشكل خطرا كبيرا على الصحة كما يفعل اليوم، وذلك وفقا لتقرير في صحيفة "تلغراف" (The Telegraph) البريطانية للكاتب لوك مينتز.وأشار الكاتب إلى أن أعراض الفيروس تغيرت بمرور الوقت، مما يسلط الضوء على كيفية تطور الفيروسات بشكل عام، لتختلف أعراضها بشكل جذري من عقد إلى آخر.وبالنسبة لكوفيد-19 فإنه يشهد هذا التطور بشكل أسرع من أي وقت مضى، وفي الوقت الحالي تدرس الحكومة ما إذا كانت ستضيف أعراض الصداع وسيلان الأنف إلى القائمة الرسمية لأعراض هذا المرض.ويعتقد أن هذه الأعراض شائعة بشكل خاص لدى المصابين بالمتحور دلتا المسؤول الآن عن أكثر من 95% من الإصابات الجديدة في المملكة المتحدة.في الشهر الماضي، قال عالم الأوبئة في كلية كينغز لندن البروفيسور تيم سبيكتور -الذي يدير دراسة "زو كوفيد"- إن الأعراض الأكثر شيوعا التي تم الإبلاغ عنها والمرتبطة بعدوى كوفيد-19 في المملكة المتحدة تتمثل الآن في الصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف، وبالنسبة للبالغين الأصغر سنا شعروا بأن متحور دلتا "أشبه بنزلة برد قوية".إن ظهور أعراض جديدة يمثل تغييرا مذهلا منذ بداية انتشار الوباء في أوائل 2020 عندما تم إدراج سيلان الأنف في أسفل قائمة أعراض كوفيد-19 المحتملة، وقد اعتبر البعض أن العطس وسيلان الأنف قد يدلان على الإصابة بالزكام وليس كوفيد-19.من جانبه، قال بول هانتر أستاذ الطب في جامعة إيست أنجليا ومستشار منظمة الصحة العالمية إنه علينا ألا نتفاجأ من هذه التحولات، ذلك أن الفيروسات تتغير ببطء مع مرور كل عام، ويتغير تركيبها الجيني بشكل تدريجي، كما تتغير الأعراض التي تسببها للبشر.لماذا 7 سنين؟يقول هانتر إنه على مدار فترة تتراوح بين 7 و20 عاما تطرأ على سلالات فيروس كورونا المنتشرة الكثير من التغيرات، لدرجة أنك إذا أحضرت شخصا عاش في فترة التسعينيات ليعيش بيننا اليوم فلن يكون جهازه المناعي قادرا على مقاومة الفيروس، وذلك على الرغم من أن مناعته كانت قادرة على مقاومته قبل حوالي 20 عاما.إذن ماذا يعني ذلك بالنسبة لكوفيد-19؟يعتقد هانتر أن كوفيد-19 سيصبح مرضا متوطنا، مما يعني أنه سيبقى منتشرا باستمرار، ربما مدى الحياة، وقد يزداد انتشاره كل شتاء، لكن هذا لا يعني أنه سيظل يشكل خطرا كبيرا على الصحة كما يفعل اليوم.ويعتقد البروفيسور هانتر أن كوفيد-19 سيبدأ تدريجيا في التصرف مثل فيروسات كورونا البشرية الأربعة المتوطنة الأخرى التي تسبب جميعها أعراض نزلة البرد.في المستقبل، سيصاب معظم الأطفال بفيروس كورونا المستجد -واسمه العلمي "سارس-كوف-2" (SARS-CoV-2) "- قبل عيد ميلادهم الثالث، وربما عدة مرات قبل ذلك، وقد يعانون من أعراض خفيفة (سيلان الأنف وبضع نوبات من العطس)، وستمنحهم هذه العدوى مناعة كافية للوقاية من الأمراض الخطيرة إذا أصيبوا بالفيروس في مرحلة البلوغ.