تطعيم الاطفال ضد "كورونا"... اليكم أبرز الفوائد

لا شك أن الأطفال والمراهقين قادرون على التقاط فيروس كورونا ثم نقل العدوى، وعلى الرغم من أن أطفال المدارس الابتدائية قد يبدون أقل عرضة للإصابة به فإن حوالي 40% من المراهقين لديهم أجسام مضادة لكوفيد-19، مما يعني أنهم أصيبوا بالعدوى خلال العام الماضي، وهو اكتشاف مهم لأنه يخبرنا أن العديد منهم محميون بالفعل، وإنما ليس بدرجة كافية، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "غارديان" (The Guardian) البريطانية للكاتب راسل فينر.يعاني أغلب الأطفال والمراهقين من عدوى كوفيد الصامتة أو لا تظهر عليهم أحيانا أي أعراض تقريبا، كما أن مخاطر إصابتهم بأمراض شديدة تكون منخفضة للغاية على غرار احتمال موتهم بسبب كوفيد-19.وسجلت قرابة 30 وفاة لمن هم دون سن 18 عاما خلال العام الوبائي الأول، حيث كانت أغلب الوفيات بين الأطفال دون سن 18 عاما الذين يعانون من حالات طبية خطيرة أو إعاقات شديدة، والذين عادة ما يكونون عرضة للخطر كل شتاء بغض النظر عن كوفيد-19.وتنقسم فوائد التطعيم للمراهقين إلى 3 أقسام:أولا: تساعد على التقليل من مخاطر إصابتهم بالمرض.ثانيا: يساعد التطعيم على الحد من انتقال العدوى إلى البالغين المعرضين للخطر.ثالثا: السيطرة على الوباء عبر تقليل انتشاره للبالغين والمجتمع تعني عودة الأمور إلى طبيعتها بشكل أسرع، وبالتالي يقل الاضطراب في حياة ودراسة الأطفال الذي حدث نتيجة الجائحة..وأضاف الكاتب أن فوائد التطعيم تعتبر أكبر بكثير بالنسبة للمراهقين الذين يعانون من حالات طبية أو إعاقات أساسية مقارنة بالمراهقين الأصحاء.في المقابل، تظل مخاطر متلازمات ما بعد كوفيد-19 لدى الأطفال مجهولة ويجب أخذها بعين الاعتبار، وذلك لأن البيانات المتوفرة هي فقط تلك الخاصة بأعداد الأطفال المصابين الذين يعانون من أعراض مستمرة.وتنقسم مخاطر تطعيم المراهقين إلى قسمين، هما: ظهور أي آثار جانبية للتلقيح، واستخدام إمدادات اللقاح النادرة التي يمكن الاستفادة من توزيعها في مكان آخر.وأفادت البيانات التي جمعت من المراهقين الذين تلقوا لقاحي "فايزر-بيونتك" (Pfizer-BioNTech) و"مودرنا" (Moderna) أنهما كانا فعالين وآمنين للغاية، وأن لقاح فايزر مرخص لاستخدامه في تطعيم المراهقين في المملكة المتحدة.ختاما، وعلى الرغم من أن التجارب التي أجريت على المراهقين كانت إيجابية للغاية فإن جميع اللقاحات ستكون لها آثار جانبية نادرة للغاية، مما يتطلب توفر أعداد كبيرة من البيانات لفهم المخاطر بشكل كامل.