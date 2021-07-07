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صحة
إحذروا...كورونا أصبح يصيب الأشخاص "للمرة الثالثة"... وعادة ما يكون المرض أشد
Lebanon 24
07-07-2021
|
14:00
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أفاد طبيب الأمراض المعدية، يفغيني تيماكوف، اليوم الأربعاء، بأن هناك حالات إصابة بفيروس كورونا للمرة الثالثة في أماكن مختلفة من العالم، قائلًا إنها قد تكون أصعب من الإصابتين الأولى والثانية.
وقال تيماكوف، في مؤتمر صحفي حول الوضع الوبائي في روسيا: "نرى الآن، أن الناس يمرضون ليس فقط للمرة الثانية، أولئك الذين أصيبوا بالمرض في الموجة الأولى أو الثانية، ولكن الآن يدخل إلى المستشفيات أشخاص، يصابون للمرة الثالثة".
وتابع بالقول: "يعني ذلك أن الفيروس يتجاوز الحواجز المناعية ويصيب (أو يعدي) بهدوء مرة ثانية أو ثالثة. وغالبًا ما تكون المرة الثالثة أصعب من المرة الأولى والثانية".
وأردف، قائلًا: "في الوقت الحالي من تطور الفيروس، لا نعرف حتى الآن كيف سيوثر متحور دلتا شديد العدوى على الأطفال، وبالتأكيد، يمرض الأطفال كثيرا".
وأضاف: "بخصوص صعوبة الحالات، لا أستطيع أن أقول شيئا، فالمستشفيات مليئة بالأطفال المرضى بفيروس كورونا، ولكن الحمد لله، ولحسن الحظ، مثل هذه الحالات الحرجة لدى الأطفال أصبحت الآن حالات فردية".
ووفقا له، فإن معظم الأطفال في روسيا أصبح "لديهم مناعة ضد فيروس كورونا".
أعلن تيماكوف، في وقت سابق، أن فيروس "كورونا" المستجد المتحور يمكن أن يتسبب بعدوى متكررة، محذرا من خطر موجات جديدة للمرض.
المصدر: سبوتنيك
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