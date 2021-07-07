فيتامين سي يساعدك على نوم أفضل

فيتامين سي مادة مغذية قابلة للذوبان في الماء. هذا يجعل من السهل على الفيتامين الانتقال إلى أنسجة الجسم. كما أنه يلعب دورًا مهمًا في العديد من العمليات الكيميائية الحيوية والفزيولوجية والخلوية في الجسم.عند دراسة الخصائص العلاجية لفيتامين سي بحسب موقع "هيلث دايجيست"، خلص الباحثون إلى أنه أحد مضادات الأكسدة القوية القادرة على علاج الالتهابات، وشفاء الجروح عن طريق إنتاج الكولاجين. علاوة على ذلك، يفيد فيتامين سي جهاز المناعة من خلال حماية الجسم من جميع أنواع الأمراض، كما أوضحت المعاهد الوطنية للصحة NIH.توصي المعاهد الوطنية للصحة بتناول ثمار الحمضيات مثل البرتقال والفراولة والجريب فروت، بالإضافة إلى الخضار مثل البروكلي والبطاطا والطماطم، من أجل تزويد الجسم بكمية كافية من فيتامين سي، في حين أن من السهل الحصول على الكمية المطلوبة من فيتامين سي. إذا كنت تأكل أطعمة غنية بفيتامين سي، يختار بعض الناس المكملات. أيًا كانت الطريقة التي تختارها، قد تفاجأ بالطريقة التي يؤثر بها فيتامين سي في نومك.كشفت دراسة أجريت عام 2013 في مجلة Appetite أن الأفراد الذين يتناولون كميات أقل من فيتامين سي والعناصر الغذائية الأخرى أفادوا بأنهم ناموا لمدة خمس إلى ست ساعات فقط كل ليلة. وأظهرت دراسة أخرى نتائج مماثلة، مما يشير إلى أن فترات النوم القصيرة يمكن أن ترتبط بانخفاض مستويات فيتامين سي وغيرها من العناصر الغذائية الرئيسية.وفقًا لمؤسسة النوم الوطنية، يحتاج البالغون الأصحاء من سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة ؛ من المحتمل أن يكون النوم لساعات أقل كافيًا. تريد أن تنام لفترة أطول من الوقت؟ ضع في اعتبارك زيادة تناول فيتامين سي.بينما يمكن أن يلعب فيتامين سي دورًا في مساعدتك على الحصول على نوم أفضل، إلا أن هناك بالطبع عوامل أخرى تلعب دورًا، مثل التوتر ومستويات الراحة بالإضافة إلى بيئتك. مع العلم بأن له الكثير من الفوائد خارج النوم أيضًا. حسنًا، يبدو أنه الوقت المناسب للذهاب لتناول برتقالة.