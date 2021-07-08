أدوية تجهلها قد تسبب زيادة وزنك

فقدان الوزن صعب بحد ذاته. ومع ذلك، فإن تناول دواء يسبب زيادة غير مرغوب فيها في الوزن هو أمر أكثر إحباطا. لقد قطعت الأدوية شوطًا طويلاً في علاج العديد من المشكلات الصحية، ولكن أحد الآثار الجانبية الشائعة هو زيادة الوزن.لا تؤدي هذه الأدوية بالضرورة إلى زيادة وزنك بشكل مباشر، لكن بعضها يزيد من شهيتك، والبعض الآخر يسبب احتباس الماء، ومنها ما يقلل من التمثيل الغذائي، أو يزيد من تخزين الدهون أو يخلق صعوبة في ممارسة الرياضة.وفقًا لـ WebMD، فإن المجموعات المختلفة من الأدوية التي يمكن أن تجعلك تكتسب الوزن هي أدوية لحالات الصحة العقلية، والنوبات، والصداع النصفي، ومرض السكري، وتحديد النسل، ومضادات الهيستامين. يضيف Healthline بعض الأدوية النفسية الأخرى التي يمكن أن تسبب زيادة الوزن مثل بعض مضادات الاكتئاب.إذا كنت تتناول أيًا من هذه الأدوية، فقد يزيد وزنك. كل شخص مختلف، رغم ذلك. يمكن لشخص واحد أن يكتسب 10 أرطال، والآخر قد لا يرى أي زيادة في الوزن حتى عند تناول الدواء والجرعة نفسهما.هناك بعض الإجراءات التي يمكنك اتخاذها عندما تسبب أدويتك في زيادة الوزن بشكل غير مرغوب فيه. أولاً، تحدث إلى طبيبك الذي وصف الأدوية. لا تتوقف عن تناول أدويتك من دون استشارة طبيبك، الذي قد يكون قادرًا على وصف دواء مختلف يفعل الشيء نفسه لك من دون التسبب في زيادة الوزن.تشير الوقاية إلى طرق مختلفة يمكنك من خلالها منع زيادة الوزن غير المرغوب فيها من الأدوية. إذا لم تكن هناك أدوية بديلة لك، فقم بإجراء بعض التغييرات في نمط الحياة للمساعدة في الحفاظ على وزن صحي؛ تناول الطعام جيدًا، والنوم جيدًا، وممارسة الرياضة بانتظام.إذا كنت تتناول الستيرويد (مادة مصنعة بديلة عن بعض الهرمونات الطبيعية)، حافظ على نظافة نومك جيدًا لتجنب الآثار الجانبية للأرق، والتي يمكن أن تسبب زيادة في شهيتك.يمكن أن تؤدي أدوية الوقاية من الصداع النصفي وأدوية ضغط الدم التي لا تعتبر مدرات للبول إلى زيادة الوزن،. تناول دواء الصداع النصفي حسب الحاجة، وتخلص من أي مسببات للصداع النصفي. يقترح PCRM تناول نظام غذائي نباتي. يفضل أيضا تناول الأطعمة منخفضة السكر.في بعض الأحيان يجب عليك تناول دواء يسبب لك زيادة الوزن. توصي Healthline بتقليل تناول الصوديوم، وزيادة البوتاسيوم، وتناول وجبات أصغر، والبقاء نشيطاً، وتجربة الصيام المتقطع.