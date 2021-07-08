هزمت السرطان 9 مرات... اليكم قصتها

قدمت التركية جانان برداهلي (44 عاما) نموذجا يحتذى به في الكفاح وتغلبت على مرض السرطان 9 مرات، فكيف فعلت ذلك؟



أصيبت برداهلي بسرطان الثدي النقيلي أول مرة عام 2010، وبعد ذلك انتشر المرض في أعضاء أخرى بجسدها مثل الرئة والعظم والرحم، لتصاب به وتقاومه 9 مرات.

وأسست برداهلي جمعية "سرطان الثدي النقيلي" لتنقل تجاربها وحكاية صمودها للمرضى الذين لا يزالون يتلقون العلاج.



وفي حوار مع الأناضول، تحدثت برداهلي عن معاناتها وتجاربها خلال رحلة صراعها مع السرطان.

سرطان الثدي





و"سرطان الثدي النقيلي"، هو السرطان المنتشر الانتقالي، ويعرف بأنه يبدأ من منطقة واحدة ثم ينتشر إلى باقي أعضاء الجسم.



وقالت برداهلي إن المرض انتشر في أجزاء أخرى من جسدها، أثناء تلقيها العلاج، وإنها أصيبت عام 2019 للمرة الأخيرة بسرطان المبيض.



وأوضحت أنها بدأت تلقي علاج إشعاعي إثر إصابتها بسرطان في عظام الجمجمة، لكن ذلك لم يفلح، فاضطرت إلى إجراء عملية جراحية لاستئصال الورم قبل انتشاره إلى المخ.



فهم رحلة الحياة بعد تخرجها في الجامعة سافرت برداهلي إلى نيوزيلندا وعملت مديرة لأحد الفنادق، وهناك تم تشخيصها بمرض سرطان الثدي النقيلي عام 2010، لتعود إلى تركيا من أجل بدء رحلة العلاج.و"سرطان الثدي النقيلي"، هو السرطان المنتشر الانتقالي، ويعرف بأنه يبدأ من منطقة واحدة ثم ينتشر إلى باقي أعضاء الجسم.وقالت برداهلي إن المرض انتشر في أجزاء أخرى من جسدها، أثناء تلقيها العلاج، وإنها أصيبت عام 2019 للمرة الأخيرة بسرطان المبيض.وأوضحت أنها بدأت تلقي علاج إشعاعي إثر إصابتها بسرطان في عظام الجمجمة، لكن ذلك لم يفلح، فاضطرت إلى إجراء عملية جراحية لاستئصال الورم قبل انتشاره إلى المخ.فهم رحلة الحياة

وأشارت برداهلي إلى أن مرحلة الصراع مع المرض والتغلب على السرطان 9 مرات كانت شاقة ومتعبة للغاية.



وأوضحت أنها كانت ترى الحياة بكاملها عبارة عن "رحلة"، وبدلا من التركيز على المرض، ركزت على كيفية جعل هذه الرحلة أجمل، وعلى ما يمكنها أن تفعله لتحقيق ذلك.



وتابعت "يجب أن يكون هناك حافز دائم طوال رحلة العلاج. بالطبع لا يمكن إنكار دور عائلتي وأصدقائي ودعمهم، لكن الحافز الداخلي هو العامل الأهم".



وأضافت "بعد أن علمت بإصابتي بسرطان الثدي النقيلي لم أفكر فيما عشته، بل فيما لم أفعله، وأعددت لنفسي قائمة بالأمور التي أرغب في القيام بها".



وأكملت "أجريت زيارات لـ35 دولة، إلا أنها لم تكن للنزهة بقدر ما حاولت خلالها فهم وإدراك رحلة الحياة".





دعم طبي واجتماعي

وشددت برداهلي على أنها قررت فعل شيء يلامس حياة مرضى السرطان من النساء اللاتي يواجهن صعوبات بعد تشخيصهن أول مرة، وبعد بدء العلاج الكيميائي.



وأضافت أنها قررت العمل على ذلك مع طبيبها، وبدأت التواصل مع المرضى، وبعد ذلك تلقت تعليما خارج تركيا حول "الدفاع عن حقوق المرأة"، لتؤسس بعدها جمعية "سرطان الثدي النقيلي" "ميتامازون" (METAMAZON).



وبيّنت أن الجمعية تعمل على تقديم الدعم الطبي والاجتماعي للمرضى، كما تهتم أيضا بأقاربهم وتقدم لهم الدعم فيما يتعلق بكيفية مساعدة وإرشاد ذويهم من مرضى السرطان.





أكثر أنواع السرطان شيوعا

ويعتبر سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعا بين النساء، سواء في الدول المتقدمة أو النامية، وتتسبب عدة عوامل في الإصابة بالمرض منها نمط الحياة والوراثة.



ووفقا لمنظمة الصحة العالمية تبقى عملية الكشف المبكر عن سرطان الثدي الطريقة المثلى لتحسين فرص تعافي المصابين وتقليل معدل الوفيات الناجمة عن المرض.



ويحدث سرطان الثدي عندما تبدأ بعض الخلايا فيه بالنمو بشكل غير طبيعي نتيجة حدوث طفرة أو تغير بالمادة الوراثية، ثم تنتشر إلى بقية مناطق الثدي وإلى الغدد اللمفاوية، ومنها إلى أجزاء أخرى من الجسم. وعادة ما يبدأ سرطان الثدي في خلايا القنوات التي تنتج الحليب، كما قد يبدأ بالأنسجة الغُدّية في الثدي.









