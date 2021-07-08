صحة

دواء جديد لمعالجة مضاعفات كورونا

Lebanon 24
08-07-2021 | 16:00
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اكتشف أطباء ألمان أن دواء تجريبيا لعلاج قصور القلب أدى إلى شفاء مريض من مضاعفات فيروس كورونا طويلة الأمد، التي تعرف باسم "لونغ كوفيد" (Long COVID).

واسم العقار الجديد "بي سي 007" (BC 007)، وهو مركب طورته شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية برلين كيورز لعلاج قصور القلب، ويبحث الأطباء استخدامه على نطاق واسع لعلاج مرضى لونغ كوفيد.

وأدى العلاج إلى شفاء رجل يبلغ من العمر 59 عامًا. ونقلت الخبر دويتشه فيله وديلي ميل وتايمز وميرور.

وقد يعني نجاح هذا العقار تقليص أوقات التعافي إلى أشهر، إذ يقول العديد من مرضى كوفيد إنهم يعانون التعب الشديد المستمر والصداع والحمى.

أعطي المريض الدواء في الأصل لعلاج الغلوكوما (مرض يصيب العين)، قبل أن يكتشف المسعفون أنه ساعد أيضا على تخفيف أعراض "كوفيد-19" الطويلة.
المصدر: أ.ف.ب - الجزيرة
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