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صحة
خبير يحذر من سلالة فائقة من الفيروس التاجي المستجد.. هذا ما قاله
Lebanon 24
08-07-2021
|
13:33
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كشف الدكتور نيقولاي دورمانوف، الخبير بالسلامة البيولوجية، كيف ومتى يحتمل ظهور سلالة فائقة من الفيروس التاجي المستجد، وماذا يجب عمله لمنع ذلك.
ويشير الخبير، في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن العلماء يتابعون التغيرات الحاصلة في الفيروس التاجي المستجد، ولا يستبعدون ظهور سلالة فائقة منه، أي طفرة جديدة من فيروس SARS-CoV-2، التي ستكون مختلفة جدا عن الطفرات السابقة، ما يتطلب البحث عن طرق ولقاحات جديدة لمكافحتها. وحاليا لا توجد مثل هذه السلالة. و يمكن منع ظهورها تماما. والطريقة الوحيدة في ذلك هي التطعيم.
ويقول، "يرتبط ظهور طفرات جديدة بعدد المرضى. والتطعيم يمنع انتشار الفيروس بين السكان، ويصبح من الصعب ظهور طفرات جديدة من الفيروس. ويبقى التطعيم باللقاحات المتوفرة حاليا، أفضل ضمان لمنع ظهور سلالات فائقة التي تحتاج إلى لقاحات وطرق جديدة لعلاجها".
ويضيف، "يرتبط ظهور موجة جديدة من "كوفيد-19" بظهور طفرة جديدة منه. مثل سلالة "دلتا" الهندية و"دلتا بلاس" المتطورة. وظهور طفرة جديدة يشير إلى أن الفيروس قد تغير وأصبح أكثر عدوى. ولكن المهم هنا، هو أن اللقاحات المستخدمة حاليا والأجسام المضادة التي نشأت بعد الإصابة بالمرض تؤثر في هذه الطفرات. ونظريا يمكن افتراض ظهور طفرات جديدة في وقت ما، تحتاج إلى لقاحات جديدة، لذلك مسبقا تعزز اللقاحات الحالية لتكون فعالة ضد الطفرات التي يحتمل حصولها في الفيروس".
المصدر: روسيا اليوم
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