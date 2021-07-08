أخطر من "دلتا" وينتشر أسرع.. "إبسيلون" يتجاوز الأجسام المضادة التي يولدها التطعيم

كتبت "سبوتنيك":

أثار متحور جديد لفيروس كورونا القلق في الولايات المتحدة، وذلك لقدرته على إضعاف فاعلية الأجسام المضادة التي تفرزها اللقاحات الحالية أو عدوى فيروس كورونا السابقة.كما أقلق هذا المتحور بعض المراقبين لتفوقه من حيث الخطورة على متحور "دلتا" واسع الانتشار.ونشرت مجلة "Science" تقريرا لعلماء من جامعة واشنطن، أكدوا أن متحور فيروس "إبسيلون" الموجود في كاليفورنيا تجاوز الأجسام المضادة.وقال العلماء إن الطفرات المفاجئة لسلالة "إبسيلون" تتخطى بنفس الطريقة الأجسام المضادة الطبيعية التي تنشأ في البشر بعد الإصابة بعدوى فيروس كورونا كتخطيها للأجسام المضادة التي ولدها التطعيم بلقاحي فايزر وموديرنا".