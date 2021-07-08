9 أطعمة تساعدك على التركيز الذهني.. ما هي؟

للسهو والنسيان وشرود الذهن أسباب عديدة كقلة النوم أو بوادر مرض أو الهرمونات. وقد يكون السبب متجذرًا في النظام الغذائي، إذ إن الطعام يلعب دورًا رئيسيًا في صحة الدماغ، وعندما تتناول العناصر الغذائية الصحيحة، فإنك تعزز تدفق الدم الجيد إلى دماغك. وإليك أفضل الأطعمة التي يمكن أن تساعدك على التركيز بحسب موقع livestrong.1ـ الحبوب الكاملةنوع الكربوهيدرات هو المفتاح، واختيار ما يسمى «الأطعمة ذات المؤشر الغلايسيمي المنخفض» يحسن الانتباه ووظائف المخ وحتى الذاكرة. يرتبط اختيار الأطعمة الغنية بالسكريات البسيطة أو الكربوهيدرات المكررة مثل الأرز الأبيض والخبز الأبيض بصعوبة التركيز والانتباه. فهذه الأطعمة لا توفر عناصر غذائية أخرى مثل فيتامينات B والألياف، يحتاج اليها دماغك ليؤدي وظائفه على الوجه الأمثل.2ـ البذورتناول بذور عباد الشمس والشيا والكتان والقنب رائع للحصول على الدهون الصحية غير المشبعة. وتشير الأبحاث إلى أن اتباع نظام غذائي غني بما يسمى الدهون المشبعة غير الصحية يضعف التركيز.3ـ الماءيقال إن الحالة المزاجية تتأثر بالجفاف الخفيف أكثر من الأداء، على الأقل عند معظم البالغين. ولكن في الفئات السكانية الضعيفة - مثل الأطفال وكبار السن - حتى الجفاف الخفيف يؤثر في الوظيفة الإدراكية. وأسهل الطرق للمحافظة على رطوبة الجسم شرب الماء. اشرب ما بين 11.5 و 15.5 كوبًا يوميًا.4ـ القهوةيمكن لفنجان القهوة أن يمنحك انتعاشًا عندما تحتاج إليه. للكافيين الموجود في القهوة تأثير إيجابي كبير على اليقظة والتركيز والتقلبات المزاجية. لكن استهلاك الكثير من الكافيين يمكن أن يؤدي إلى التوتر، وقد يجعلك تشعر بأنك مشتت الذهن. تذكر أن الكافيين موجود كذلك في الشاي غير العشبي والشوكولاتة ومشروبات الطاقة وبعض الأدوية.5ـ التوتأكدت دراسة نُشرت في مجلة Nutrients فائدة مزيج العنب البري والفراولة وتوت والعليق للتركيز. فعندما شربت مجموعة صغيرة من الشباب عصيرًا يحتوي على هذا المزيج، تحسن أداؤها التنفيذي (الذاكرة والانتباه والتفكير المرن) خلال الساعات الست التالية، وأظهرت دقة أفضل في الاختبارات المعرفية طوال اليوم مقارنةً بـأولئك الذين تناولوا دواءً وهميًا.6ـ الأسماك الدهنيةالاسماك المقصودة هي السلمون والتونة والماكريل والسلمون المرقط والمحار وبلح البحر. إنها مصدر مهم للحصول على دهون أوميغا 3. وقد ثبت أن هذه الدهون تساعد على تحسين الذاكرة ووظائف الدماغ عامة.7ـ الجوزالمكسرات - بشكل عام - مفيدة للدماغ. في دراسة أُجريت على النساء، كان لدى أولئك اللاتي تناولن وجبة من المكسرات خمسة أيام في الأسبوع، الوظيفة الإدراكية للمرأة التي تصغرهن بعامين، وفقًا لدراسة نشرتها مجلة التغذية والصحة والشيخوخة. ان تناول الجوز بانتظام مفيد لوظائف المخ، بما في ذلك الانتباه وسرعة المعالجة والوظيفة التنفيذية وغير ذلك.8ـ الفلفل الأحمرالفلفل الأحمر أحد أفضل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C الذي يساعد في الإدراك والحماية من الإجهاد التأكسدي المرتبط بالتدهور العقلي. ان تناول مزيد من الخضار يمكن أن يساعد على التركيز.9ـ الشاييبدو أن شرب الشاي - الأسود والأخضر - يقدم مجموعة من الفوائد لصحة الدماغ، بما في ذلك الذاكرة والأداء المعرفي والتركيز. يأتي جزء من الفوائد من الكافيين الموجود في الشاي. لكن الشاي يحتوي كذلك على مركب آخر يسمى الثيانين له دوره، فوفقًا لدراسة نشرتها المجلة الأميركية للتغذية السريرية، رأى الباحثون أن دور الثيانين فاق دور الكافيين في إحدى الدراسات التي اختبرت الانتباه.