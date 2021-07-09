"القفز بالحبل".. الأفضل لخسارة الوزن

يجهل كثيرون منا أن القفز بالحبل لمدة 15 دقيقة يعادل 30 دقيقة من الجري أو السباحة. ويجمع الخبراء على أن هذه الرياضة هي الأفضل لفقدان الوزن والحصول على جسم متناسق وعضلات متماسكة وتعزيز قدرة الجسم على التحمل. لنكتشف فيما يلي أهم ستة أسباب ستدفعنا إلى البدء مباشرة في ممارسة هذه الرياضة السهلة.متاحة للجميعيؤكد تقرير نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، أن لا شيء أسهل من القفز بالحبل، إذ يكفي شراء أي نوع من الحبال المتوافرة في السوق لنبدأ ممارسة هذه الرياضة، لكنه ينصح بانتعال أحذية تساعد الجسم على التوازن وممارستها على أرضية صلبة، لأن الأرضيات المرنة تتعب الجسم، كما ينصح بأن يصل طول الحبل إلى مستوى الابطين عند الوقوف.جيدة للقلبعند القفز بانتظام تقوم عضلة تحت الساق بتدليك الشرايين العميقة، ما يسمح بعودة أفضل للدم نحو القلب وتسمى هذه الظاهرة بالضخ المزدوج، وهي ممتازة لايقاع القلب، كما أن هذا النشاط يسمح لك برفع مستوى قدرة التحمل وتقوية القلب وأنت في مكانك.تقوّية العضلاتمن بين أفضل مميزات القفز بالحبل هي قدرة هذه الرياضة على تحريك كل عضلات الجسم تقريباً، من عضلات الساقين الى الظهر والبطن. وهذه الحركات لا تثير أي مخاوف على العضلات مثل رفع الأثقال مثلاً.تحسين شكل الجسميسمح القفز بالحبل بفقدان الوزن إن تمت المواظبة عليه، وأهم المناطق التي ستشهد تغييراً هي عضلات الساقين والمؤخرة والبطن ولهذا السبب يمارس الملاكمون هذه الرياضة، لخسارة الوزن والدهون قبل المنازلات.خسارة مؤكدة للسعراتيؤكد الخبراء، وفق تقرير لوفيغارو، أن القفز بالحبل في حصة تتراوح مدتها بين 20 دقيقة ونصف ساعة، يسمح بحرق من 300 الى 400 سعرة حرارية. لذلك يفضل ممارسة هذه الرياضة ثلاث مرات في الأسبوع، على أن تتضمن كل حصة فترات من النشاط المكثف مع دقائق للاسترجاع بين كل مستوى.تعزيز الشعور بالإيجابيةينصح المدرب نبيل ازارزار بانتعال أحذية جيدة وعدم القفز على القدمين مرة واحدة أو على قدم واحدة، بل القفز بشكل تدريجي وشرب كميات كبيرة من الماء مع اتخاذ بعض الاحتياطات؛ مثل ارتداء حمالة صدر مناسبة، وشيئاً فشيئاً يؤكد ازارزار أن القفز بالحبل سيصبح رياضتكم المفضلة التي تمنحكم الشعور بالايجابية، بعد أن تنجحوا في إذابة الدهون وتحسين ضربات القلب.