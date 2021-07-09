صحة

نصيحة طبية: لا تمارسوا الجنس بعد التطعيم ضد كورونا

Lebanon 24
09-07-2021 | 10:30
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أعلنت وزارة الصحة في ساراتوف (روسيا)، اليوم الجمعة، أنها توصي بالامتناع عن ممارسة الجنس لـ 3 أيام بعد التطعيم ضد فيروس "كورونا".

 

وأصدرت الخدمة الصحفية لوزارة الصحة في ساراتوف بيانا بهذا الخصوص نقلته وكالة "سبوتنيك" قالت فيه، إنه "لا يُنصح بممارسة النشاط البدني الشديد، بما في ذلك ممارسة الجنس، لمدة 3 أيام بعد أي تطعيم بما في ذلك ضد فيروس كورونا".

 

وأضاف بيان وزارة الصحة: "ردا على طلب توضيح فترات الامتناع عن ممارسة الجنس بعد التطعيم ضد فيروس كورونا نؤكد أنه من الأفضل عدم ممارسة الجنس خلال فترة التطعيم ولمدة ثلاثة أيام بعد أخذ الجرعة".

 

وفي وقت سابق، قال مدير مركز "غاماليا" لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، ألكسندر غينتسبورغ، إن النشاط البدني أثناء التطعيم ضد فيروس "كورونا" مسموح، لكن لا ينبغي للمرء أن يتسبب في الإرهاق بالتمارين، لأن الغلوكوز يترك الجسم، وهو ضروري لتكاثر الخلايا.

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