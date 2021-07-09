اليك بعض الارشادات للتعامل مع منتجات "البلاستيك"

ان استعمال "البلاستيك" بات أمرا واقعا وكثيفا في هذه الايام، لذلك نقدم لك بعض الارشادات للتعامل مع منتجات البلاستيك بطريقة صحية:

لا تُعد استعمال عبوات الماء والعصير البلاستيكية مرة أخرى، ولا تعد تعبئتها بالماء أو تستخدمها لتخزين الطعام مثل المخللات والشطة، وألقها بالقمامة مباشرة.

لا تقم بتسخين الطعام بالميكرويف في الصحون البلاستيكية.

لا تسخن الطعام بالميكرويف وهو مغطى بالتجليد الشفاف البلاستيكي.

لتناول الأطعمة الساخنة استعمل أكوابا وأدوات مصنوعة من الخزف أو الزجاج أو ستانليس ستيل، ولا تستعمل الأكواب والصحون البلاستيكية.

لا تشرب الشاي أو القهوة بالأكواب البلاستيكية.

عند شرائك منتجات بلاستيكية ابحث عن علامة تدل على عدم احتوائها على "بيسفينول إيه".

لا تغسل الأواني البلاستيكية في مغسلة الطعام، إذ إن الحرارة المتولدة فيها قد تؤدي لتسرب "البيسفينول إيه".

قلل تناول الأغذية المعلبة، فالمعلبات عادة تكون مبطنة بمواد تحتوي على "بيسفينول إيه".