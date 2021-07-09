صحة

وداعاً لبرامج الحمية.. علماء يكتشفون جينات "النحافة"!

Lebanon 24
09-07-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-841247-637614558106624575.jpg
Doc-P-841247-637614558106624575.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يبدو أن السمنة لن تشكل هاجساً بعد اليوم للكثيرين فلا ضرورة لبرامج الحمية القاسية، إذ كشفت دراسة جديدة أن 16 متغيراً وراثياً نادراً يمكن أن تمنع الإصابة بها وتقينا من مشاكلها الخطيرة.

فقد أجرى باحثون في شركة "ريجينيرون" الأميركية "التسلسل الكامل للإكسوم"، وهو اختبار جيني شامل يبحث في آلاف الجينات في وقت واحد، على أكثر من 645 ألف شخص من بريطانيا وأميركا والمكسيك.
ونجح الباحثون في تحديد 16 متغيراً تؤثر على مؤشر كتلة الجسم BMI، والذي يحدد ما إذا كان الشخص يتمتع بوزن طبيعي أو يعاني من زيادة الوزن أو السمنة، وفق ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

مؤشر كتلة جسم أقل
كما، توصلوا إلى أن هناك رابطاً بين الطفرات النادرة في أحد الجينات، والمسماة GPR75، وبين الحماية من السمنة.

واتضح أن الأشخاص الذين يحملون نسخة واحدة غير نشطة من GPR75 تقل أوزانهم بحوالي 5.5 كيلو غرام عن غيرهم من الأشخاص، ويواجهون خطراً أقل بنسبة 54% للإصابة بالسمنة.
من جانبه، قال جورج يانكوبولوس، رئيس وكبير المسؤولين العلميين في شركة ريجينيرون: إن "اكتشاف القوى الجينية الخارقة الوقائية، كما هو الحال في GPR75، يعطي الأمل في مكافحة التحديات الصحية العالمية المعقدة والمنتشرة مثل السمنة".

وأضاف أن "الإكسوم" هو جزء من الحمض النووي يحتوي على 22 ألف جين للشخص، ويمثل 1% فقط من الجينوم ولكنه يحتوي على معظم المعلومات الأساسية لتشخيص الحالات الموروثة.

كذلك، لوحظ أن الطفرة GPR75، وهي عبارة عن مستقبلات مقترنة بالبروتين G، تتوافر لدى أربعة تقريباً من كل 10 آلاف شخص متسلسل.

وتحقق الباحثون من صحة النتائج في الفئران التي تم تعديلها وراثياً بنسخ من الجين GPR75. ، حيث اكتسبت وزناً أقل بنسبة 44% بالمقارنة مع الفئران الأخرى، التي لم يتم تحفيز الطفرة لديها، على رغم تغذية كلتا المجموعتين بنظام غذائي عالي الدهون.
مؤشرات مرعبة
وكشفت الدراسات الحديثة أن 1.9 مليار بالغ في جميع أنحاء العالم يعانون من زيادة الوزن (مع مؤشر كتلة الجسم بين 25 و29.9) و650 مليون يعانون من السمنة (مع مؤشر كتلة الجسم 30 أو أكثر).

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، تؤدي زيادة الوزن أو السمنة إلى حوالي 2.8 مليون حالة وفاة سنوياً.

كما تشير التقديرات إلى أن حوالي 57% من سكان العالم البالغين سيعانون من زيادة الوزن أو السمنة بحلول عام 2030.
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:21 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:58 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2021-07-09
11:00 | 2021-07-09
09:00 | 2021-07-09
07:00 | 2021-07-09
05:00 | 2021-07-09
04:30 | 2021-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website