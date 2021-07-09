7 أطعمة ينصح بتناولها مرّة أسبوعيًا على الأقل.. ما هي؟

تعود العديد من المشكلات الصحية التي تصيب الجسم إلى العادات الغذائية الخاطئة، حيث يفتقد الجسم العناصر الغذائية الهامة، والموجودة في مجموعة من الأطعمة التي لا يتم تناولها بانتظام.ووفق موقع "ويب طب"، هناك بعض الأطعمة التي ينصح بتناولها مرة أسبوعيًا على الأقل للحصول على فوائدها المختلفة، ومن أبرز هذه الأطعمة ما يأتي:1. نبات الهليونيعد نبات الهليون مصدرًا جيدًا لفيتامين بـ12، والفولات اللازمان لضمان عمل الجهاز العصبي بشكل صحيح، حيث أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين بـ12 وحامض الفوليك هم الأكثر عرضة للاكتئاب.2. السبانخينصح بتناول الخضروات الورقية وأبرزها السبانخ مرة أسبوعيًا، لأنها منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالفيتامينات والمعادن والمواد الغذائية الأساسية لصحة الجسم.حيث يعد السبانخ ضمن قائمة أطعمة صحية لأنه يحتوي على:الحديد: وهو هام لصحة الجسم وخاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم بسبب نقص الحديد.فيتامين ك: والذي يقي الجسم من هشاشة العظام ويعزز صحة العضلات والجهاز العصبي.3. جوز عين الجملتناول الجوز مرة واحدة على الأقل في الأسبوع يمكن أن يوفر جرعة صحية من: الألياف والأحماض الدهنية الأساسية والمعادن.الألياف: وهي هامة في عملية الهضم وتساعد على الشعور بالراحة لفترة أطول.الأحماض الدهنية: وهي تحمي القلب من المشكلات الصحية المحتملة مثل الأزمة القلبية.المعادن الصحية: وهي تساعد بقية أعضاء الجسم على العمل بشكل صحيح.لا يشترط تناول جوز عين الجمل، بل يمكن تناول مختلف أنواع المكسرات الغنية بالأحماض الدهنية والألياف.4. الأفوكادوأطعمة صحية أحدها الأفوكادو، حيث يحتوي الأفوكادو على الكثير من الدهون الصحية التي يحتاجها الجسم.يمكن أن يساعد تناول هذه الفاكهة النيئة أو مع السلطة في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم، وبالتالي حماية القلب من الأمراض المختلفة، مثل: السكتة الدماغية، والنوبة القلبية.5. الزبادي قليل الدسمإن الزبادي قليل الدسم ليس مخصصًا لفقدان الوزن فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضًا في الحفاظ على الصحة، حيث أن البروبيوتيك الموجود في الزبادي يعزز صحة الأمعاء والبكتيريا النافعة.بصرف النظر عن الزبادي يمكن اختيار أطعمة صحية مخمرة أخرى، مثل: الكفير والكيمتشي ومخلل الملفوف للمساعدة في عملية الهضم، وحتى يتمكن الجسم من امتصاص العناصر الغذائية من الأطعمة المختلفة.6. الشوكولاتة الداكنةإن الشوكولاتة الداكنة غنية بالفلافونول الذي يساعد في الحماية من الأشعة البنفسجية الضارة، كما أن تناول شوكولاتة داكنة يحسن من تدفق الدم ويقلل من ضغط الدم.أما أنواع الشوكولاتة الأخرى، فتحتوي على كميات كبيرة من السكريات والدهون، وتسبب أضرار على الصحة، ولذلك فإن الأفضل هو تناول الشوكولاتة الداكنة.7. الأسماكالأسماك تعد من أبرز الأطعمة التي تندرج ضمن قائمة أطعمة صحية، حيث أن تناول وجبة إلى وجبتين من الأسماك أسبوعيًا يخفض من مخاطر الإصابة بالأزمات القلبية التي يمكن أن تهدد الحياة.ينطبق هذا على مختلف أنواع الأسماك، وخاصةً الغنية بالأحماض الدهنية أوميغا- 3، مثل: السلمون، والسردين، والتونة، إذ تساعد أحماض أوميغا- 3 في:تقليل الإصابة بالتهابات الجسم، والتي تزيد من مخاطر تلف الأوعية الدموية.تخفيض ضغط الدم.تقليل تخثر الدم.