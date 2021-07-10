صحة

بعد "دلتا".. متحور جديد لكورونا يربك العالم!

Lebanon 24
10-07-2021 | 10:00
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بعد التحذير من "دلتا"، أحدث متحور جديد لفيروس كورونا القلق في الولايات المتحدة بعد اكتشاف قدرته على إضعاف فاعلية الأجسام المضادة التي تفرزها اللقاحات الحالية، إضافة الى تفوقه من حيث الخطورة على متحور "دلتا" واسع الانتشار.

 

ونشرت مجلة "Science" تقريرا لعلماء من جامعة واشنطن، أكدوا أن متحور فيروس "إبسيلون" الموجود في كاليفورنيا تجاوز الأجسام المضادة.

 

وقال العلماء إن الطفرات المفاجئة لسلالة "إبسيلون" تتخطى بنفس الطريقة الأجسام المضادة الطبيعية التي تنشأ في البشر بعد الإصابة بعدوى فيروس كورونا كتخطيها للأجسام المضادة التي ولدها التطعيم بلقاحي فايزر وموديرنا".

 

يذكر أن التحورات الجديدة نشأت في جميع أنحاء العالم، حيث شوهد المتحور "بي 117" أو "ألفا" لأول مرة في إنكلترا. وتم رصد سلالة "بي 1.135" أو "بيتا" لأول مرة في جنوب إفريقيا، ومتغير "دلتا" ظهر لأول مرة في الهند.

 

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات الحالية تحمي الجسم جيداً ضد جميع السلالات حتى الآن، لكن هذا قد يتغير في أي لحظة. لهذا المطلوب تلقيح المزيد من الناس لحمايتهم من أي متحور.

المصدر: لها
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