صحة

علامة غير متوقعة للنوبة القلبية.. هام لمن تجاوز الـ45 عاماً

Lebanon 24
11-07-2021 | 08:00
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كشفت الدكتورة آنا كورينيفيتشن أخصائية أمراض القلب، عن علامة غير متوقعة تسبق نوبة احتشاء عضلة القلب.

وتشير الأخصائية، إلى أن الإنسان بعد أن يتجاوز الخامسة والأربعين من العمر يمكن أن يشعر بالألم في مكان غير متوقع، على سبيل المثال في البطن. لذلك في هذه الحالة يجب إجراء الفحوص والاختبارات اللازمة وتخطيط القلب، بحسب ما توضح. 

وتقول: "إذا كان هناك مشكلة ما في منطقة الصدر، فيجب أولا البدء بإجراء تخطيط للقلب. ووفقا للحالة، حتى إذا كان الشخص يشعر بالألم في منطقة البطن أو الظهر، فعليه أيضا البدء بتخطيط القلب". 

وتوضح الأخصائية، أنّه بسبب الألم في البطن يمكن أن تستأصل الزائدة الدودية، ولكن يتضح فيما بعد أن الشخص يعاني من احتشاء عضلة القلب، وليس من التهاب الزائدة الدودية.
المصدر: نوفوستي
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