29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
32
o
زحلة
31
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
علامة غير متوقعة للنوبة القلبية.. هام لمن تجاوز الـ45 عاماً
Lebanon 24
11-07-2021
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الدكتورة آنا كورينيفيتشن أخصائية أمراض القلب، عن علامة غير متوقعة تسبق نوبة احتشاء عضلة القلب.
وتشير الأخصائية، إلى أن الإنسان بعد أن يتجاوز الخامسة والأربعين من العمر يمكن أن يشعر بالألم في مكان غير متوقع، على سبيل المثال في البطن. لذلك في هذه الحالة يجب إجراء الفحوص والاختبارات اللازمة وتخطيط القلب، بحسب ما توضح.
وتقول: "إذا كان هناك مشكلة ما في منطقة الصدر، فيجب أولا البدء بإجراء تخطيط للقلب. ووفقا للحالة، حتى إذا كان الشخص يشعر بالألم في منطقة البطن أو الظهر، فعليه أيضا البدء بتخطيط القلب".
وتوضح الأخصائية، أنّه بسبب الألم في البطن يمكن أن تستأصل الزائدة الدودية، ولكن يتضح فيما بعد أن الشخص يعاني من احتشاء عضلة القلب، وليس من التهاب الزائدة الدودية.
المصدر: نوفوستي
الأكثر قراءة
استقالة الحريري "حُسمت" وهذا هو سيناريو إعلانها
Lebanon 24
استقالة الحريري "حُسمت" وهذا هو سيناريو إعلانها
05:00 | 2021-07-10
10/07/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تطور هام على صعيد الملف الحكومي.. ما الجديد؟
Lebanon 24
تطور هام على صعيد الملف الحكومي.. ما الجديد؟
12:30 | 2021-07-10
10/07/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية مثيرة بالمايوه داخل حوض السباحة (صور)
Lebanon 24
فنانة لبنانية مثيرة بالمايوه داخل حوض السباحة (صور)
05:00 | 2021-07-10
10/07/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان هام لمؤسسة كهرباء لبنان
Lebanon 24
بيان هام لمؤسسة كهرباء لبنان
08:00 | 2021-07-10
10/07/2021 08:00:52
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة عادل إمام في أحد شوارع مصر حديث المتابعين وما كُتب عليها يثير الجدل
Lebanon 24
صورة عادل إمام في أحد شوارع مصر حديث المتابعين وما كُتب عليها يثير الجدل
07:00 | 2021-07-10
10/07/2021 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2021-07-10
هؤلاء أكثر عرضة للإصابة مجدداً بكورونا بسبب "دلتا"!
14:00 | 2021-07-10
دراسات تطمئن.. إصابة الأطفال بكورونا "ضئيل جداً"
11:00 | 2021-07-10
هل يقهر "دلتا" الأجسام المضادة؟
09:00 | 2021-07-10
الجلوس في هذه الطريقة يؤدي الى مجموعة مشاكل
07:00 | 2021-07-10
"متلازمة التعب"... اليك كل ما يجب ان تعرفه عنها
05:00 | 2021-07-10
دراسة: البندورة تحمي من أخطر ما يصيب المخ
فيديو
سؤال مفاجئ لوزير التعليم المصري: ما جمع "حليب"؟ وهذه ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
سؤال مفاجئ لوزير التعليم المصري: ما جمع "حليب"؟ وهذه ردة فعله (فيديو)
02:30 | 2021-07-11
11/07/2021 10:41:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إلغاء بث تلفزيوني وإطلاق النار على مراسل.. ماذا يجري؟ (فيديو)
Lebanon 24
إلغاء بث تلفزيوني وإطلاق النار على مراسل.. ماذا يجري؟ (فيديو)
00:30 | 2021-07-11
11/07/2021 10:41:13
Lebanon 24
Lebanon 24
قصّته ملهمة.. فقد 100 كلغ من وزنه وأصبح من أبطال كمال الأجسام (فيديو)
Lebanon 24
قصّته ملهمة.. فقد 100 كلغ من وزنه وأصبح من أبطال كمال الأجسام (فيديو)
05:00 | 2021-07-10
11/07/2021 10:41:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact