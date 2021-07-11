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صحة
علماء يصنعون نسيجا يبرد الجسم
Lebanon 24
11-07-2021
|
09:00
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ابتكر العلماء الصينيون نسيجًا فريدًا قادرًا، من ناحية، على عكس الأشعة فوق البنفسجية، ومن ناحية أخرى، يمتص حرارة الجسم.
لاختبار جميع خصائص الاختراع، أجرى العلماء تجربة خاصة - قاموا بخياطة سترة من مادتين مختلفتين. جزء واحد مصنوع من القماش العادي، والآخر مصنوع من قماش التبريد. جلس المتطوع في سترة في الشمس لمدة ساعة. ثم تم قياس درجة حرارة سطح الجسم - تحت قطعة قماش خاصة كانت 31 درجة، وتحت قطعة قماش عادية 37 درجة، حسب مجلة science.
يبلغ سمك المادة الفريدة 0.55 ملم فقط. أنه يحتوي على عديد حمض اللبنيك، وكذلك الألياف الاصطناعية مع جزيئات ثاني أكسيد التيتانيوم النانوية. هكذا، بمساعدة الخصائص الكيميائية لهذه المواد يمكن تبريد الجسم.
وفقًا للافتراضات، فإن الخصائص الجديدة للنسيج ستجعله أغلى من نظيره التقليدي بنسبة 10% فقط.
المصدر: سبوتنيك
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