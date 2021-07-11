صحة

علامة موجودة لدى الرجال فقط تدل على الإصابة بهذا النوع من السرطان!

Lebanon 24
11-07-2021 | 11:00
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كشفت طبيبة الأمراض الجلدية، يكاتيرينا فيرتييفا، علامة على وجود سرطان الجلد، يجب على الرجال الانتباه إليها بالدرجة الأولى.

وقالت إن الحديث يدور عن تقشير وحكة في فروة الرأس، موضحة: "قد تظهر على فروة الرأس، خاصة عند الرجال الصلع، بقع كبيرة من اللون الوردي، مع قشور على السطح، وأحيانا تنزف وتتقرح".

وأشارت إلى أنه ذلك قد يشير إلى حالة ما قبل السرطان أو سرطان الخلايا الحرشفية للجلد. ونصحت الطبيبة الرجال بالعناية بفروة رأسهم، وخاصة في حال عدم وجود شعر عليها.
المصدر: روسيا اليوم
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