5 حالات صحية تسبب رائحة كريهة للجسم.. تعرفوا إليها

انبعاث رائحة كريهة من الجسم أمر شائع اعترفنا بذلك أم لا، لكن لا أحد يتحدث عنها علانية، وذلك لأن البعض يعتبر الأشخاص الذين تنبعث منهم الرائحة غير صحيين ما سيشكل إحراجاً كبيراً.



لكن هناك بالتأكيد تفسير علمي لهذه الحالة، حيث تؤدي الكثير من الأسباب إلى حدوث رائحة كريهة للجسم، فالتغيرات الداخلية في جسدك قد تؤثر عليك من الخارج. فقد كشف تقرير طبي وجود 5 حالات صحية شائعة تسبب هذه الرائحة، وفق ما نشر موقع onlymyhealth.

التعرق (Bromhidrosis)

يحدث هذا عندما تطلق البكتيريا الموجودة في جلدك رائحة غريبة عن طريق تكسير العرق. ومن المرجح أن يعاني الأشخاص الذين يتعرقون بغزارة من هذه الحالة. وهناك نوعان من التعرق:



الأول يدعى "إكرين" (Eccrine) وهو شكل نادر من التعرق، حيث تأتي رائحة الجسم من اليدين والقدمين والجذع والرأس.



أما الحالة الثانية فهي الناتجة عن "الغدد الصماء" (Apocrine)، وهذا هو النوع الأكثر شيوعاً الذي يجعل رائحة الإبطين والأعضاء التناسلية سيئة للغاية.



أم الحالة الثانية، فهي فرط التعرق، إذ تتميز هذه الحالة الطبية بالتعرق غير الطبيعي أو المفرط. ورغم ذلك، في هذه الحالة، لا يسبب التعرق رائحة الجسم بشكل عام، ولكن في بعض الحالات، قد يتسبب في رائحة كريهة للعرق.



كما يحدث هذا عندما تختلط البكتيريا الموجودة في الجسم مع العرق، وتنتج رائحة كريهة. وهناك نوعان من فرط التعرق، هما:



الأول هو فرط التعرق الأساسي، حيث يحدث هذا بشكل رئيسي في اليدين وتحت الإبطين والرأس والقدمين.



في حين الثاني هو فرط التعرق الثانوي، إذ يتم تحديد هذا على أنه التعرق المفرط في جميع أنحاء الجسم بسبب حالة طبية. عندما يتم تخفيف الحالة، سيتوقف التعرق في النهاية. كما أن بعض الأدوية والمكملات الغذائية مثل مضادات الاكتئاب ومكملات الحديد ومكملات الزنك تسبب أيضا التعرق الغزير.



فرط نشاط الغدة الدرقية (Thyroid)

إلى ذلك، في حال كنت مصاباً بالغدة الدرقية، فقد تكون رائحة جسمك كريهة بعض الشيء، إذ تعمل هذه الغدة الخاملة أو المفرطة النشاط على تغيير استجابة العرق، وهذا هو السبب في أنك حتى لو لم تجهد نفسك أو تقوم بالكثير من العمل البدني، فقد تكون رائحة جسمك غير طبيعية. فرط التعرق (Hyperhidrosis)أم الحالة الثانية، فهي فرط التعرق، إذ تتميز هذه الحالة الطبية بالتعرق غير الطبيعي أو المفرط. ورغم ذلك، في هذه الحالة، لا يسبب التعرق رائحة الجسم بشكل عام، ولكن في بعض الحالات، قد يتسبب في رائحة كريهة للعرق.كما يحدث هذا عندما تختلط البكتيريا الموجودة في الجسم مع العرق، وتنتج رائحة كريهة. وهناك نوعان من فرط التعرق، هما:الأول هو فرط التعرق الأساسي، حيث يحدث هذا بشكل رئيسي في اليدين وتحت الإبطين والرأس والقدمين.في حين الثاني هو فرط التعرق الثانوي، إذ يتم تحديد هذا على أنه التعرق المفرط في جميع أنحاء الجسم بسبب حالة طبية. عندما يتم تخفيف الحالة، سيتوقف التعرق في النهاية. كما أن بعض الأدوية والمكملات الغذائية مثل مضادات الاكتئاب ومكملات الحديد ومكملات الزنك تسبب أيضا التعرق الغزير.فرط نشاط الغدة الدرقية (Thyroid)إلى ذلك، في حال كنت مصاباً بالغدة الدرقية، فقد تكون رائحة جسمك كريهة بعض الشيء، إذ تعمل هذه الغدة الخاملة أو المفرطة النشاط على تغيير استجابة العرق، وهذا هو السبب في أنك حتى لو لم تجهد نفسك أو تقوم بالكثير من العمل البدني، فقد تكون رائحة جسمك غير طبيعية.

مرض السكري (Diabetes)

في موازاة ذلك، يعتبر مرضى السكري من الأشخاص المعرضين لانبعاث رائحة كريهة من أجسامهم، حيث تعد من إحدى المضاعفات الطبية للمرض.



والسبب في ذلك هو زيادة مستويات الغلوكوز في الدم. ويمكن أن يعيق ذلك العديد من وظائف الجسم ويمكن أن يسبب أيضاً رائحة كريهة قادمة من جسمك.



من ناحية أخرى، إذا كان الشخص المصاب بمرض السكري يعاني من الحماض الكيتوني السكري (يحدث عند إفراز الجسم مستويات عالية من أحماض الدم التي تسمى كيتونات)، فيمكن لجسمه أن يطلق رائحة الفواكه التي يشعر بها المرض في نفسه.



اضطرابات التمثيل الغذائي (Metabolic Disorders)

أما الحالة الأخيرة، فهي اضطراب التمثيل الغذائي وتعتبر حالة طبية تسبب رائحة كريهة للجسم.



ومن أشهر الاضطرابات الأيضية الرئيسية التي تؤثر على رائحة الجسم Trimethylaminuria (متلازمة رائحة السمك) وتسبب هذه الاضطرابات تكسير المركبات الكيميائية المختلفة التي تطلق روائح كريهة للغاية من الجسم والنفس والبول.

لذلك، إذا لاحظت رائحة كريهة تنبعث من أنفاسك وجسمك وبولك، فيجب أن تخضع للاختبار والعلاج من اضطرابات التمثيل الغذائي لأن هذا من شأنه أن يقلل تلقائيا من رائحة الجسم.



وبصرف النظر عن الحالات الصحية الخمسة المذكورة أعلاه، يمكن أيضًا اعتبار ضعف الكبد والفشل الكلوي والتقلبات الهرمونية مسؤولة عن رائحة الجسم. إذا كنت أنت نفسك غير قادر على تحمل الرائحة الكريهة المنبعثة من جسدك ، فلا بد أن هناك شيء تؤكده أنك لا تعرفه.