صحة

قطرات العين.. قد تضرّك في المدى الطويل

Lebanon 24
11-07-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-841808-637616496410702033.jpg
Doc-P-841808-637616496410702033.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إذا كنت تعاني من احمرار أو حكة في العين، فمن المرجح أنك تستخدم قطرات العين التي لا تستلزم وصفة طبية. في حين أن قطرات العين يمكن أن توفر راحة مؤقتة، فقد تضر أكثر مما تنفع من خلال استخدامها على المدى الطويل.
أولاً، هناك فرق بين قطرات العين المسيلة للدموع الاصطناعية وقطرات العين العلاجية أو المسببة للحساسية. تستخدم الدموع الاصطناعية عادة للعين الجافة وتأتي مع أو من دون مواد حافظة. تحتوي قطرات العين العلاجية على مكونات تقيد الأوعية الدموية المتهيجة، بينما تحتوي قطرات الحساسية على مضادات الهيستامين. وهذه القطرات لا تتطلب وصفات طبية، ومع ذلك، لا ينصح الدكتور ليونارد بيلوري، اختصاصي الحساسية في موقع "هيلث دايجست"، باستخدام القطرات المحتوية على المواد الحافظة والمكونات الأخرى على مدى طويل.
ما الذي يمكن أن يحدث إذا اعتدت استخدام قطرات العين يوميًا؟ قد تلاحظ أنك تفاقم احمرار عينيك من خلال استخدام بعض قطرات العين. كما أن الاعتماد على استخدام قطرات العين المسيلة للدموع الاصطناعية اليومية، يؤثر في الدموع الطبيعية.
يقول الدكتور بيلوري ان "من الواضح أن العلاجات التي لا تستلزم وصفة طبية قد تكون مفيدة ولكن بالنسبة للقطرات طويلة الأجل، فأنت بحاجة حقًا إلى الحماية من خلال وصفة طبية وتوعية بمكونات القطرة وآثارها الجانبية، لتحقيق أقصى قدر من النتائج ومنع تطور الحساسية".
ومن الحالات التي يمكن أن تسبب ضررا للعين، الالتهابات البكتيرية، مثل العين الوردية أو التهاب الجفن، بالإضافة إلى إصابة العين. ويمكن لرمش أو غبار أو أي جسم غريب آخر يدخل العين أن يسبب تهيج العين.
لذلك، في حين أنه قد يكون من الجيد استخدام قطرات العين بشكل مؤقت يوميًا، فمن المهم طلب المشورة الطبية من طبيب العيون إذا استمرت مشاكل العين لديك حتى يمكن تشخيصك وعلاجك بشكل صحيح.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2021-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:10 | 2021-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2021-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:01 | 2021-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:13 | 2021-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:00 | 2021-07-12
02:00 | 2021-07-12
16:00 | 2021-07-11
14:00 | 2021-07-11
11:00 | 2021-07-11
09:00 | 2021-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website