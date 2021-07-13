صحة

لن تشرب العصير "الطبيعي" بعد قراءة هذا الخبر

Lebanon 24
13-07-2021 | 05:00
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كشف الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، لماذا لا تجلب العصائر الطازجة أي فائدة للإنسان.

ويشير مياسنيكوف في حديث تلفزيوني، إلى أنه عند تناول الفواكه كاملة يحصل الجسم على مواد مغذية ومعينة مفيدة من لقمة طعام متكاملة، في حين عند تناول عصير هذه الفواكه لا يحصل الجسم على هذه المواد.

ويقول: "الألياف الغذائية بمثابة الموزع (مثل حقنة في المكان المناسب) تعطي الجسم المواد المفيدة. أما العصائر فلا تشكل لقمة طعام متكاملة، وتمتص بسرعة. أي لا تقدم أي فائدة للجسم لعدم وجود "الموزع".

ويحذر الطبيب من تناول الأطعمة المعالجة، لأنها تفقد عمليا جميع الخصائص المفيدة. كما تضاف لها الدهون الضارة والملح والسكر.

ويشير مياسنيكوف، إلى أن الفواكه المجففة تحتوي على العديد من العناصر المعدنية، ولكن لا ينبغي أن ننسى احتواءها على نسبة عالية من السعرات الحرارية.
المصدر: نوفوستي
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