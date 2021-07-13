صحة

هذه الأطعمة تحميك من الجفاف في الصيف

Lebanon 24
13-07-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-842234-637617587513228907.jpg
Doc-P-842234-637617587513228907.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف يحتاج جسم الإنسان إلى تعويض السوائل التي يفقدها الجسم بصور شتى.
وبحسب موقع كونسلتو فإن بعض الأطعمة غنية بالماء، ويمكنها تعويض الجسم عما يفقده بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

البداية مع الخيار، والذي يحتوي ضمن مكوناته على 95% من قيمته الغذائية، بجانب احتوائه على الفيتامينات والمعادن بنسب عالية أيضا.

أيضا فإن البطيخ من الفواكه الصيفية التي يمكنها الإسهام بصورة فعالة في منع الإصابة بالجفاف، فهي مثل الخيار تحتوي على 95% من الماء في قيمتها الغذائية، إضافة إلى قدرته على المساعدة في عملية فقدان الوزن وتقوية المناعة وغيرها.

ومثل البطيخ الكنتالوب، الذي يحتوي على نسبة عالية من الماء، وبالتالي فإن المواظبة على تناوله يقلل من فرص الإصابة بالجفاف، ويعوض الجيم عما يفقده من السوائل.

كذلك فإن الفريز يمكنها فعل الأمر ذاته، حيث يشكل الماء نسبة 91% من قيمتها الغذائية، مع غناها بفيتامينات مهمة مثل فيتامين سي.

ومن الخضروات تأتي البندورة التي تحتوي على الماء بنسبة 94% من القيمة الغذائية لها، مع غناها بالبوتاسيوم، الذي يحتاجه القلب كثيرا، لكن الأطباء ينصحون بالاعتدال في تناولها بسبب احتوائها على الصوديوم الذي يؤثر على ضغط الدم.

أيضا فإن الكرفس من الخضراوات الغنية بالماء، مع غناه بالألياف ومضادات الأكسدة.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
07:00 | 2021-07-15
05:00 | 2021-07-15
02:00 | 2021-07-15
23:00 | 2021-07-14
16:00 | 2021-07-14
14:00 | 2021-07-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website