مضاعفات نادرة لبعض لقاحات كورونا... اليكم التفاصيل

حققت لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" نجاحا هائلا في جهود السيطرة على الجائحة في العالم، وبدأت العديد من الدول بتخفيف الإجراءات الاحترازية والإغلاقات. ومع أن اللقاحات قد ترتبط بمضاعفات، إلا أنها نادرة جدا وأقل بكثير من المضاعفات الناجمة عن مرض كورونا نفسه.
التهاب القلب
هذان اللقاحان يعتمدان على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال "إم آر إن إيه" (MRNA). ويوم الجمعة الماضي قالت منظمة الصحة العالمية إن هناك صلة "محتملة" بين حالات الالتهاب في القلب واللقاحات التي تعتمد هذه التقنية ضد كوفيد-19، لكن فوائد هذه الأمصال تفوق مخاطرها، مؤكدة بذلك تقارير أوردها خبراء أميركيون.
وأوضح خبراء من اللجنة الاستشارية لسلامة اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية في بيان أنه تم الإبلاغ عن حالات لـ"التهاب عضلة القلب" (Myocarditis) والتهاب غشاء القلب "التهاب التامور" (Pericarditis) في العديد من البلدان، ولا سيما الولايات المتحدة.
أعراض التهاب القلب
رغم إمكانية اختلاف الأعراض؛ فإنها غالبا ما تشمل:
ضيق التنفس
خفقان القلب
ألم في الصدر
الحساسية
وفقا لموقع "ساينس نيوز" فإنه من بين كل مليون جرعة تعطى من لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال سيحدث بشكل عام حوالي 2.5 إلى 11.1 تفاعلا حساسيا شديدا لمكون يسمى "بولي إيثيلين جلايكول" (polyethylene glycol)؛ ولهذا السبب تتم مراقبة الأشخاص عادة لمدة 15 دقيقة على الأقل بعد الحقنة.
ومن الواضح أن الخطر أعلى بالنسبة للأشخاص الذين لديهم حساسية من البولي إيثيلين جلايكول، وربما ينبغي عليهم تجنب أخذ لقاحات الرنا المرسال. وأفاد باحثون في أبريل/نيسان الماضي في دورية "حوليات الطب الباطني" (Annals of Internal Medicine) أنه إذا تم تقسيم اللقاح إلى جرعات أصغر، فقد يظل الأشخاص الذين يعانون من الحساسية النادرة قادرين على الحصول على الحقن بأمان.
أعراض فرط الحساسية
حالة فرط الحساسية تؤدي إلى رد حاد من جهاز المناعة، ينجم عنه تهديد لحياة الشخص، وتحدث عادة هذه الحالة في حساسية الأطعمة، وحساسية لدغات الحشرات، وحساسية الأدوية، كما قد تحدث أيضا مع أنواع أخرى من الحساسية. وقد تحدث مع أخذ لقاح به مادة يتحسس منها الشخص.
وتشمل أعراض فرط الحساسية
الدوار.
ضيق في التنفس.
تسارع النبض وضعفه.
طفح جلدي.
غثيان وقيء.
تضخم في المجاري التنفسية قد يؤدي لانسدادها.
فقدان الوعي.
قد تؤدي نوبة التأق إلى وفاة الشخص إذا لم يتم إسعافه.
قبل تلقي اللقاح أخبر الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية إذا كنت تعاني من أي نوع من الحساسية. وبعد تلقي اللقاح انتظر ولا تغادر حتى يخبرك مقدم الرعاية الصحية ويتأكد من عدم ظهور أعراض تحسسية. إذا ظهرت عليك أعراض تحسسية سيقدم لك مقدم الرعاية الصحية الإسعاف اللازم.
لقاح "جونسون آند جونسون" (Johnson & Johnson)