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صحة
الأدوية منتهية الصلاحية... أخطر مما تتوقع
Lebanon 24
14-07-2021
|
23:00
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أعلنت الصيدلانية "فيرا باشكينا"، انه لا يمكن استخدام الأدوية المنتهية صلاحيتها.
وتشير الصيدلانية في حديث لوكالة Prime الروسية للأنباء، إلى أن الشركات المصنعة للأدوية مسؤولة عن فعالية وتأثير منتجاتها فقط إلى تاريخ انتهاء صلاحية الدواء المثبتة على العبوة.
وتقول، "تشير التعليمات المرفقة بالدواء إلى نوعيته وميزاته وإلى الآثار الجانبية المحتملة عن تعاطيه. فإذا حصل لدى الشخص الذي يتعاطى الدواء نوع من رد الفعل غير المتوقع بسببه، فستكون الشركة المصنعة مسؤولة أمام القانون".
وبالإضافة إلى مدة صلاحية الدواء المثبتة، يجب تخزين الدواء وفق ظروف ملائمة مثل درجة الحرارة والضوء والرطوبة. لذلك يجب قراءة التعليمات بانتباه لتخزين الدواء بصورة صحيحة تضمن فعاليته لحين انتهاء مدة الصلاحية المثبتة على علبته.
وبعد انتهاء مدة صلاحية الدواء، لا تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية عن جودته وفعاليته. لأن الدواء بعد انتهاء المدة المثبتة، يمكن أن يفقد خصائصه العلاجية ويسبب ردود فعل سلبية خطيرة. أي أن تعاطي الشخص لدواء منتهي الصلاحية، يجازف بصحته وحتى بحياته. بحسب الصيدلانية باشكينا.
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