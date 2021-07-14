أطعمة تعزز مناعتك.. تعرّف إليها!

في مواجهة فيروس كورونا وغيره من الأمراض، تلعب المناعة دوراً أساسياً في حماية الجسم، موفرة الحماية التي يحتاجها لمقاومة الأمراض والأوبئة.فمن المؤكد أنه لا يوجد عنصر غذائي وحده يمكنه منع أي مرض أو تعزيز صحتك، ولكن هناك عناصر غذائية تحتوي على نسبة عالية من المغذيات، والتي تسمى أيضاً سوبرفوود، هذه المواد الغذائية صحية للغاية ومفيدة لعمل الجسم، وهناك 7 عناصر غذائية غنية بالمغذيات يجب تضمينها في نظامك الغذائي للوقاية من الأمراض وتعزيز صحتك، وفقاً لما ذكره موقع "Onlymyhealth".1- الخضراوات الورقية الخضراءهذه الخضروات الورقية تحتوي على حمض الفوليك والزنك والكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين C والألياف المضادة للالتهابات والأمراض المزمنة والسرطان، مثل السبانخ واللفت وغيرها.2- التوتيعتبر التوت من العناصر الغذائية المغذية للغاية والصحية التي لها خصائص مضادة للالتهابات، وكذلك مضادات الأكسدة، لذلك يعتبر مفيداً للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي وتعزيز المناعة، حيث يحتوي التوت على فيتامينات ومعادن وألياف.3- البيضمصدر للبروتين كما أنه غني أيضاً بفيتامينات أ و ب، والكولين والسيلينيوم والحديد والفوسفور، ويمكن اعتباره من أصح الأطعمة التي يمكن تناولها، فهو غني بمضادات الأكسدة، ويمكن أن يقلل تناوله من خطر الإصابة بمرض السكري.4- الزباديالزبادي يقلل من مستويات الكوليسترول الضار ويساعد في ضبط ضغط الدم ويحسن الهضم.5- البقولياتتعتبر البقوليات مفيدة جداً لصحتنا ويجب تضمينها في نظامك الغذائي مرة واحدة يومياً، فهي غنية بالعناصر الغذائية مثل فيتامين ب والمعادن والبروتينات والألياف، كما أنها يمكنها إدارة مرض السكري وضغط الدم والتحكم في مستويات الكوليسترول الضار بالجسم، والحفاظ على وزن صحي لأنها تمنحك شعوراً بالشبع لفترة أطول.6- الأفوكادوهذه فاكهة ذات قيمة غذائية عالية يجب تناولها كثيراً، الأفوكادو غني بالألياف والفيتامينات والمعادن والدهون الصحية، كما يقلل الأفوكادو أيضاً من خطر الإصابة بسكتات القلب وداء السكري ومتلازمة التمثيل الغذائي وأنواع معينة من السرطانات.