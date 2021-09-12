صحة

خبير تغذية يحذر من الأماكن السامة في البطيخ

Lebanon 24
12-09-2021 | 08:00
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أكد بروفيسور العلوم الطبية ميخائيل كوتوشوف أن قشر البطيخ بطبقتيه الخارجية والداخلية يمكن أن يشكل خطرا على جسم الإنسان.

وأكد كوتوشوف أن ذلك الخطر ناجم من حقيقة أن المبيدات الحشرية المركزة، التي غالبا ما تستخدم في الزراعة، تبقى معلقة في قشور البطيخ.

وفقًا للطبيب، عند اختيار البطيخ يجب الانتباه إلى مظهره، فالبطيخ المخطط ليس بالضرورة أن يكون آمنا بالمطلق، بحسب ما ذكر موقع "aif.ru".

في وقت سابق، أوضحت أخصائية الغدد الصماء في عيادة جامعة موسكو الحكومية زوكرا بافلوفا أن "أخطر شيء في البطيخ" هو الفركتوز. فهو يطلق إحساس في الجسم يشبه الجوع، ويتسبب برغبة الشخص في تناول الطعام، حتى لو تناول كميات كبيرة من البطيخ.

وقالت الطبيبة: "هذا يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة"، مضيفة أن البطيخ يجب أن يؤكل فقط بعد وجبة كاملة، وتقتصر الكمية المسموحة على 200-300 غرام.
المصدر: سبوتنيك
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