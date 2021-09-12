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صحة
هل لقاحات كورونا تزيد من خطر إجهاض الحمل؟
Lebanon 24
12-09-2021
|
11:00
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توصلت دراستان حديثتان إلى أن اللقاحات الواقية من فيروس كورونا المستجد لا تزيد من خطر إجهاض النساء الحوامل.
وفي إحدى الدراستين، فحص فريق علمي من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأميركية، بيانات خدمة الهاتف الذكي "في – سيف" التابعة للمراكز التي تتعقب الأشخاص الحاصلين على اللقاح.
وفي دراسة أخرى، فحص فريق منفصل بيانات مختلفة في رابط بيانات سلامة اللقاح التابع لمراكز مكافحة الأمراض، بحسب "ديلي ميل".
وتوصل الفريقان إلى نفس النتيجة وهي أن النساء اللاتي عانين من الإجهاض، لم تكن على الأرجح ممن حصلن على اللقاح الواقي من "كوفيد 19".
ويأمل الأطباء في أن تساهم هذه النتائج في إقناع السيدات الحوامل اللاتي يواجهن خطرا أكبر بالإصابة بمرض خطير، والموت جراء الجائحة، في أن يحصلن على اللقاح.
يأتي هذا على الرغم من أن العديد من الدراسات خلصت إلى أن الأمهات المحتملات أكثر عرضة للإصابة الشديدة بكوفيد 19 أو الموت بسببه مقارنة بعموم السكان.
المصدر:
سبوتنيك
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